Brann i Seljord spredte seg til bolighus

– Det var et bolighus som skulle selges og det var ikke bebodd, sier vaktleder Martin Haugen ved Sør-Øst 110.

Brannen spredte seg til huset før brannvesenet rakk frem. Brannen ble meldt 1348 søndag ettermiddag.

Klokka 1413 var brannen slukket. Men det er mye skader både på grunn av røyk, brann og vann, sier Haugen.

– Ikke tenn på noe

Brannvesenet vil gjerne oppfordre alle til å droppe å tenne på noe som helst akkurat nå.

– Det er stort skadepotensialet hvis vi får skogbranner nå, sier vaktleder Martin Haugen ved Sør-Øst 110. Det er knusktørt.

En brann i Seljord spredte seg til et ubebodd bolighus. Foto: Ingunn Furuvald

Kan bli økonomisk ansvarlige

– Vi kan ikke nekte folk. Men vi minner folk på at det er stor skogbrannfare og at de kan bli stilt økonomisk ansvarlige dersom det tar litt ut for de og de mister kontrollen, sier Haugen.

Brannvesenet får stadige forespørsler om å få fyre bål eller brenne gress.

Farevarsel

Også Meteorologisk institutt advarer om fare for skogbrann. Det er nå oransje farevarsel for deler av Østlandet, Agder og sørlige del av Rogaland. Det betyr at det er stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør.