11 personer ble evakuert da det begynte å brenne i et rekkehus på Barkåker i Tønsberg mandag formiddag. Alle leilighetene er totalskadd.

Det var seks personer registrert i bygget.

– Vi følger opp beboerne og sørger for at alle har et sted å bo i natt. Vi jobber også med å finne erstatningsboliger og midlertidige boliger, sier Gro Pettersen, virksomhetsleder i Tønsberg kommunale eiendom, til NRK.

Det er Nav som har ansvar for sistnevnte, legger hun til, og kommunen samarbeider derfor med dem.

Ble redd

En av beboerne som NRK har snakket med er takknemlig for at alt gikk bra med alle.

– Jeg synes vi har vært utrolig heldig. Folk var på jobb. Hadde det skjedd i natt klokka fire og brannvesenet hadde brukt lengre tid med den vinden vi hadde i natt, så kunne historien vært helt annerledes. Da kunne vi kanskje ha brent inne hele gjengen, for da ligger alle og sover. Da er det ikke sikkert noen hadde vekt meg.

Det var en av naboene som varslet beboeren NRK har snakket med. Beboeren selv merket ingenting før det dundret på døra.

– Jeg begynte å rydde og fikse ting, men måtte bare pent gå ut for det ble fort overtent.

– Rakk du å bli redd?

– Selvfølgelig har du respekt for flammene, så ja, jeg var jo redd. Jeg tenkte på menneskene og prøvde å få slukket det.

Kort tid

Det tok kort tid fra brannen startet til den spredte seg til taket, og da stod hele taket i fyr på alle leilighetene i løpet av kort tid.

Brannvesenet har grovsøkt leilighetene, men gjør nå finsøk i hver enkelt leilighet der det ikke er fare for ras, opplyser vakthavende brannsjef Einar Flogeland.

Det er sort giftig røyk på stedet. Oppfordringen fra politiet er å holde seg unna brannstedet og lukke vinduer. Det blåser i retning Horten.