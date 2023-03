Næringsbygget er heilt nytt. Butikken er på 2000 kvadratmeter.

– Det er ein butikk som er under oppføring, og som etter planen skulle opne til veka, seier innsatsleiar i Sør-Øst politidistrikt Kim Stokke.

Brannvesenet driv framleis med ettersløkking i bygget. Foto: Theodor Aasland Valen

Store skader

like før klokka 10.00 på søndag fortel vaktleiar at brannvesenet framleis jobbar på staden med ettersløkking.

– Det er framleis stader i konstruksjonen der det er varme. Dei sløkkjer for at det ikkje skal kunna ta seg opp i igjen, seier Martin Haugen, vaktleiar Sør-Aust 110.

Kriminalteknikar Ole Einar Lauvåsdal har vore på staden i løpet av morgontimane og fortel om store skadar.

STORE SKADER: Bygget har store skadar utvendig og innvendig. Foto: Theo Aasland Valen

– Det ser ut som bygget har fått store skadar både innvendig og utvendig. Ut frå det eg såg frå døropning ser det ut som at inventaret er veldig øydelagt av brannen og mykje er tilgrisa av røyk og sot.

Var opningsklar

Butikken var opningsklar og full av nye elektroniske varer. Det er store tap.

– Det er ikkje godt å seia nøyaktig kor mykje, men det er snakk om verdiar for fleire millionar kroner som er tapt, seier operasjonsleiar Øystein Eikedalen i Sør-Aust politidistrikt.

Kan de seia noko om brannårsak?

– Det er for tidleg å seia noko om. Først og fremst må brannvesenet bli ferdig på staden. Me skal avhøyre alle som kan ha opplysningar som kan vera interessante for vår del, for å finna ut av kvar det starta og kvifor, seier Lauvåsdal.

Industribygg i full fyr i Bamble Du trenger javascript for å se video.

Forferdeleg trist

Varehussjef i Elkjøp Simon Røch Lindquist er på staden. Han er djupt prega av hendinga.

– Eg og vi er målløse akkurat nå.

Varehussjef Simon Røch Lindkvist er på staden. Han er djupt prega. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Butikken skulle ha opna onsdag til veka.

– Det er forferdeleg trist og tragisk. Det viktigaste er at alle er trygge. At det ikkje var nokon tilsette i bygget når brannen oppstod. Det er aller viktigast.

Kva skjer med de tilsette som skulle ha opna butikken til onsdagen?

– Vi skal gjere alt vi kan for å vareta de tilsette. Vi kjem til å gi de informasjon fortløpande.

Eiendomsutvikler Vidar Tellefsen er utbyggar av feltet.

– Det er veldig tragisk det som skjer. Det er kjempetrist for dei som skal jobbe der borte og dei som har gleda seg til å opne butikken.

Usikkert om Jysk får opna

Det nye næringsbygget er omringa av andre store butikkjeder.

– Det er forventa at dei omkringliggjande bygga kan opna frå i morgon tidleg som vanleg. Det gjeld mellom anna Biltema, Mega Flis og Thansen, seier Martin Haugen, vaktleiar Sør-Aust 110.

Vegg i vegg i same bygg ligg også det splitter nye varehuset til Jysk. Det er noko usikkert om Jysk får opna på måndag då det ligg i det aktuelle brannbygget.

– Vi har hatt røykventilering med vifter inne hos Jysk i heile natt. Det har ikkje vore synleg skader inne hos dei. Det som er der av røyk er dei sikre på å få ut, seier vaktleiar Martin Haugen, som skryter av innsatsen til brannvesenet.

Full fyr

Politiet fekk melding om brannen klokka 20.18 laurdag. Då blei det observert røyk frå eit butikklokale på staden. Innmeldarar skal ha høyrt høge lydar og smell frå butikklokalet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det er flammar over tak, og masse ressursar på staden, seier Arild Reinartsen, vaktleiar på 110-sentralen.

Klokka 23.00 vart det framleis flammar i bygget.

– Det brenn i veggen framleis. Dei veit ikkje om det brenn i butikken. Dei prøver å få røyken ut slik at dei kan sjå, seier innsatsleiar på staden Nils Henrik Nilsen.

Søndag formiddag er det framleis varme område i restane etter brannen. Politiet held på å sperra av området.

– Åstaden vil bli sperra av og det vil bli vektarar på staden som skal passa på at ingen går inn på området fram til me får gjennomført kriminaltekniske undersøkingar når det er gjennomførbart. Det må bli mindre varmt og forsvarleg å jobba på staden før det kan skje, seier Øystein Eikedalen operasjonslejar i Sør-Aust politidistrikt.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Brannvesenet har sendt inn store ressursar og jobbar aktivt med sløkkingsarbeid.

– Det vil nok vere ein del vasskadar tippar eg, men vi trur veggane vil stå. Vi blir nok verande her i nokre timar seier Arild Reinartsen, vaktleiar på 110-sentralen.

Foto: Bjørne Østrem Djukastein / Elkjøp

Kommunikasjonssjef i Elkjøp Noreg, Madeleine Schøyen Bergly, seier at ingen tilsette eller andre personar var i bygget.

– Det er vi djupt takksame for, seier ho.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Brannvesenet er på plass med mannskap frå fleire tilgjengelege stasjonar i Grenlandsområdet. Dette omfattar mellom anna stasjonane i Bamble, Porsgrunn og Porsgrunn.

Veg stengd

Politiet sa fyrst at E18 som går like ved blir stengd, før dette blei endra til å gjelde fylkesveg 363.