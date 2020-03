Brann i industribygg på Herøya

– Brannvesenet melder til oss at de ikke har full kontroll, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Fredag kveld oppsto det brann i lokalene til RHI Normag AS i industriparken på Herøya i Porsgrunn.

Ifølge politiet dreier det seg om to ovner som har revnet inne på fabrikken, hvor det er fare for gasslekkasje dersom temperaturen blir for høy.

Brannvesenet gjennomfører nå gassmåling på stedet.

– Det er ikke behov for å evakuere noen utover fabrikklokalene, sier operasjonslederen.