Brann i enebolig i Skien

Politiet fikk melding om en brann i en enebolig nord for Skien sentrum rundt 13-tiden. Boligen fikk store skader.

Røykdykkere fant en livløs person i boligen.

– En person ble dratt ut fra boligen livløs, så det er klart at dette er alvorlig. Det ble utført førstehjelp og vedkommende er tatt med til sykehus. Det er det siste vi har fra helse på stedet, sier operasjonsleder Inge Landsrød i politiet.

Mann døde

Innsatsleder Øyvind Larsen på stedet forteller til NRK at en mann i 60-årene er bekreftet omkommet. De pårørende er varslet.

Det var også en annen person i boligen. Beboeren fremstår som uskadd, men er sendt til legevakt for sjekk.

Røykdykkere startet slukking klokka 13.23.

Det var en stund ikke kontroll på brannen. Ved 13.40-tiden melder politiet at brannvesenet har kontroll.

– Det er et gammelt bygg, så det ulmer fremdeles på loftet, sier Larsen.

Han sier at bygget har fått store skader innvendig.

Innsatsleder Øyvind Larsen i politiet sier at huset har fått store skader innvendig. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Nærmeste naboer evakuert

Han sier at fire- seks personer i de to nærmeste nabohusene ble evakuert på grunn av at det var fare for at brannen kunne spre seg.

Klokka 14.54 opplyste politiet at de evakuerte kunne gå tilbake.

Larsen vet ikke årsaken til brannen.

– Det vil nærmere etterforsking vise, sier han.

Han sier krimteknikere skal undersøke brannen. Vitner skal også avhøres.