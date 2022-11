Bygningsbrann i Skien

Like etter klokka 18 torsdag kveld ble nødetatene varslet om brann i en bygning i et boligområde på Gulset i Skien.

Klokka 20:45 brenner det fremdeles i bygningen, men brannvesenet melder om litt mindre røykutvikling.

– Det brenner ikke fult så mye, men det er ikke meldt om kontroll ennå, forteller operasjonsleder Øyvind Hammervold i politiet.

Beboere som var evakuert fra nabobyggene har nå fått beskjed om å flytte hjem igjen.

– Så det går riktig vei i alle fall.

Mye røyk

Politiet meldte først om at sju mennesker var registrert på adressen, men at ingen var gjort rede for. Dette endret de imidlertid raskt.

– Per nå er det ikke noe som tilsier at det er folk inne. Alle som er registrert som beboere på adressen er gjort rede for skriver politiet på twitter.

Bygget inneholder først og fremst næringsvirksomhet og blant annet et legekontor.

Flere leilighetsbygg i nabolaget, Gulsetsenteret, en matbutikk og en grill er stengt på grunn av brannen.

Personene som bor i de evakuerte boligene blir tatt vare på i Gulset kirke, opplyser innsatsleder Dag Asle Gjølstad.

PÅ BRANNSTEDET: Politiets innsatsleder Dag Asle Gjølstad sier nødetatene vil fortsette jobben på stedet utover kvelden. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Der får de mat og drikke mens området rundt er sperret av. Brannen vil trolig ikke være helt slukket før om en god stund, ifølge Gjølstad.

– Det er overtent der nå, brannvesenet jobber bra på, så vi blir nok her en god stund utover kvelden.

Det er mye røyk i området, og politiet anbefaler at alle som bor i området om å holde seg innendørs og lukke vinduer.