– Vi fikk tilbakemelding fra brannvesenet klokka 23.38 om at brannen var slukket og at det ikke lenger var noe varmesignatur på brannstedet, sier operasjonsleder Marius Fosvold like før klokka 05.30 torsdag.

Han har ikke oversikt over skadeomfanget og kan heller ikke si hvorfor det begynte å brenne.

– Brannårsaken er for tidlig å si noe om. Her har politiet gjort åstedsundersøkelse og det opprettes en sak. Så vil etterforskingen prøve å vise hva som er årsaken til at det begynte å brenne.

Tjukk gulgrå røyk

Nødetatene rykket ut til Skien havnelager etter melding om brann i avfall onsdag ettermiddag.

NRKs reporter på stedet sa at røyken er tjukk, gulgrå i fargen og spredte seg fort over området.

Det luktet også svært vondt.

Det pågår en massiv slukningsinnsats ettermiddag og kveld.

OVER VANNET: Røyken sprer seg foreløpig utover vannet. Foto: Christine Ringdahl Karlsen / NRK

Ingen er skadet

Brannen oppsto i et avfallsanlegg som kverner gamle bilvrak og politiet sørget for at de som jobber i området får tilstrekkelig med beskyttelse.

Ingen personer ble skadet eller eksponert for røyken.

Politiet brukte drone for å få oversikt og for å måle varmen på stedet. I tillegg jobber de med å spre avfallsmassene for å bedre kunne slukke flammene.

– Flere maskinførere er med for å hjelpe og spre søppelet utover. De får på seg nødvendig verneutstyr, sier innsatsleder Ståle Fuglaas.