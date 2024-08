Nødetatene rykket ut til Skien havnelager etter melding om brann i avfall.

Ifølge NRKs reporter på stedet er røyken tjukk, gulgrå i fargen og sprer seg fort over området. Det lukter også svært vondt.

– Det pågår en massiv slukningsinnsats, sier operasjonsleder Victoria Hillveg.

Politiet ber beboere og folk som ferdes i området om å gjøre tiltak for å ikke puste inn røyken.

Vinduer og dører bør lukkes, anbefaler Hillveg.

Politiet sørger for at de som jobber i området får tilstrekkelig med beskyttelse.

Ingen personer skal være skadet eller eksponert for røyken etter det politiet er kjent med.

OVER VANNET: Røyken sprer seg foreløpig utover vannet. Foto: Christine Ringdahl Karlsen / NRK

Maskinfører skal hjelpe til

Det brenner i et avfallsanlegg som Kværner gamle bilvrak, men det er usikkert hvordan brannen oppsto.

Det er per nå ikke fare for spredning til andre bygninger, ifølge brannvesenet, men det forventes at slukkearbeidet blir langvarig.

Politiet bruker drone for å få oversikt og for å måle varmen på stedet. I tillegg jobber de med å spre avfallsmassene for å bedre kunne slukke flammene.

– Flere maskinfører er på vei for å hjelpe til å spre søppelet utover. De får på seg nødvendig verneutstyr, sier innsatsleder Ståle Fugleås