Brann hos Norcem i Brevik – slukkingen kan ta mange timer

Brannen brøt ut i produksjonsrommet for sement hos Norcem i Brevik i 22-tiden mandag.

Ved 23-tiden meldte politiet at brannen var under kontroll, men at slukkingen ville ta mange timer.

– Sånn som vi vurderer situasjonen nå, har vi relativt god kontroll, sier innsatsleder Åsmund Sanda i politiet.

Det brenner i et lukket anlegg, og det er ikke spredningsfare, slik brannvesenet vurderer det.

– Mannskapet legger på CO2 i toppen av to av siloene somi et forebyggende tiltak for å hindre spredning av brannen, sier Kenneth Brenden, vaktleder på 110-sentralen.

Han påpeker at sementfabrikken er et stort og komplisert bygg.

– Ikke fare for allmennheten

Røyken er synlig på mange kilometers avstand.

Det er ikke meldt om noen personskade, og det skal heller ikke være fare for eksplosjon.

Store styrker fra brannvesenet bisto i slukkingen. Foto: Aud Darrud / NRK

Regnvann årsak til brann

Norcem skriver på Facebook og Twitter at regnvann er årsak til brannen på sementfabrikken. Finkullet er nemlig selvantennende når det ligger stille.

«Det enorme regnværet har medført en oversvømmelse som har slått ut styresystemene våre. Hele anlegget står, og det har også medført at det brenner i kullanlegget vårt. Brannvesen er på plass og bistår oss i arbeidet med å slukke det,» skriver Norcem.

NORCEM: Anlegget i Brevik. Foto: Aud Darrud / NRK