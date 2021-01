Søndag 7. juni i fjor ble en kvinne bortført fra sitt eget hjem i Kragerø.

To menn tok seg inn i huset og truet en mann og en kvinne med kniv.

Mennene krevde penger og skal ha truet mannen på livet. Etter to timer på jakt etter verdisaker i huset, tok de med seg kvinnen i en bil og forsvant i en rasende fart, ifølge vitner.

Ifølge dommen, var målet med bortføringen å få kvinnen til å kjøre til en minibank for å ta ut penger. I bilen ble kvinnen truet med et skarpladd våpen.

Nå er en 38 år gammel mann dømt til tre år og seks måneders fengsel.

Mannen er dømt i mange tidligere saker. Han er blant annet dømt for trusler med kniv og balltre. Fra slutten av 1990-tallet til i dag er han domfelt minst ti ganger, mest på grunn av vold, tyveri og narkotika.

Dømt flere ganger

Han er også tidligere dømt for ulovlig oppbevaring av våpen, og for å ha tatt kvelertak på en politihund.

Mannens advokat, Jon Anders Hasle, sier klienten tar dommen med fatning.

– Han er skuffet og anker videre. Han er lei seg for det han har gjort, men han har gjort store endringer i livet, sier Hasle.

Han sier mannen går et narkotikaprogram, er tømrerlærling og at samfunnet vil være bedre tjent med at han får fortsette med dette.

En 29 år gammel mann er også dømt i saken. Mannen fra Skien må sone i fire år og seks måneder.

Advokat Vilde Vagstein Aaberg sier 29-åringen også er uenig i straffeutmålingen og anker dommen.

Dramatisk pågripelse

Politistasjonssjef Øystein Skottmyr i Kragerø fortalte i fjor at kvinnen fikk varslet en nabo over telefon om at hun ble holdt som gissel. Han kontaktet deretter politiet.

Politiet rykket ut med store mannskaper, og etter omkring 40 minutter møtte de på bilen langs E18.

Det ble satt opp veisperringer og politiet antok at de to mennene kastet ut våpnene som ble benyttet i ranet.

Politiet fant to hagler og pistolen sammen med ammunisjon. Pistolen hadde fullt magasin og var skarpladd.

STORE STYRKER: Politiet rykket ut med flere biler for å stoppe gjerningspersonene. Foto: Theo Aasland Valen

Den 29 år gamle mannen tok seg også inn i en annen bolig dagen før bortføringen. Der slo han en mann flere ganger i hodet og truet med å kutte ham opp.

Hensikten med innbruddet var å få med seg verdisaker for å betale narkogjeld, står det i dommen.