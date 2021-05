Torsdag 6. april brøt bøndene forhandlingene med staten i årets jordbruksoppgjør. Dette skjedde etter at regjeringen la 962 millioner kroner på bordet. Bøndene ba om 2,1 milliarder.

De siste dagene har bøndene mobilisert, og støtten folk har vist dem har vært stor.

– Den beste måten å merke det på er at folk har bytta finger når de gir tegn.

Det sier nylig abdisert bonde og tidligere bondelagsleder i Vestfold, Per-Asbjørn Andvik.

Gjennom 33 år har han deltatt på mange ulike markeringer og demonstrasjoner.

AKSJON: Traktorer på vei mot Stortinget. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Første gang

Tirsdag formiddag ledet Andvik et tog med traktorer på vei mot Stortinget. Det er første gang han opplever å få så massiv støtte.

Tidligere år har han opplevd at folk rister på hodet, har gitt tommel ned og vist langfingeren når bøndene har vist seg frem i forhandlingene.

Ifølge Andvik har de oppført seg som en supporter som ikke er fornøyd med laget sitt.

– Nå er det helt motsatt. Det er tommel opp og folk klapper. Opp med vindu, ut med tommelen, og de blinker med lysa og er fryktelig fornøyd.

MANGE HILSER: Bonde Per-Asbjørn Andvik forteller om mange positive hilsener fra folk de møter på veien. Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Han forteller om minst 50 positive hilsener bare de første milene. Det betyr mye.

– Det å få støtte, det å få en klapp på skuldra, det å bli sett og det å få ros varmer enormt og det skaper enorm motivasjon og trua på framtida.

Bes inn på kaffe

Det er ikke bare i Vestfold støtten merkes. Norges Bondelag forteller om bønder over hele landet som kun opplever positive tilbakemeldinger langs sin vei.

– På Dokka var det flere barnehager som stod langs veien og ventet på at traktortoget skulle kjøre forbi. Det er noen av sjåførene som har blitt invitert på kaffe fra folk som vil støtte opp om norsk landbruk, og det setter vi utrolig stor pris på.

Det sier kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen.

BARNEHAGER: Norges Bondelag har hørt fra bønder som er ute på veiene at flere barnehagebarn står med flagg langs løypa. Foto: SISSEL GILLEBO (GRUA BARNEHAGE)

Hun tror koronapandemien har gjort at folk har blitt mer oppmerksom på verdien av norsk matproduksjon.

I et år vi har kjøpt mye mer norsk mat ser bondelaget at folk er opptatt av å være sikre på at vi er selvforsynte i ulike situasjoner.

– Hva betyr denne støtten for bøndene?

– Det varmer og det gjør dem stolt over at de nettopp bruker mye av dagen sin på å produsere mat til deg og meg.

STOLT: Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag forteller at støtten bøndene får gjør dem stolte over maten de produserer. Foto: Eivor Eriksen

Viser frem hverdagen

Camilla Røed fra Holmestrand tok, sammen med mannen sin, over gården i 2016. Da var hun kun 21 år gammel.

Hun opplever at befolkningen stadig setter mer pris på norsk mat og det kulturlandskapet som følger med å ha et aktivt landbruk.

– Hvorfor er det slik tror du?

HVERDAGEN: Bonde Camilla Røed mener bøndene har blitt flinkere til å vise frem hverdagen sin. Foto: Peder Gjersøe

– Jeg tror bønder får vist mer av hverdagen sin, og de er åpne i sosiale medier. #Norge trenger bonden for eksempel, viser et veldig variert landbruk og vi får delt mer av hverdagen vår.

Bonden ble trukket frem som en av dem som holdt Norge i gang under starten av koronapandemien. Noe Røed synes var veldig stas.

Hun mener det å vise at en setter pris på bonden og at yrket har et godt omdømme, kan være avgjørende for rekrutteringen. I tillegg til at det må mer penger til.