Sophie og Terje «tvunget» til å bo sammen

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Eiendom Norge forventer en økning i boligprisene på 4 prosent i 2024.

Spesielt i Oslo (6 prosent) og Stavanger (7 prosent) tror de at økningen blir stor.

Interesseorganisasjonen tror reallønnsvekst og ventede rentenedsettelser vil bidra til at prisene øker.

DNB anslår en økning på 2-3 prosent. Sjeføkonom i Sparebank 1 mener derimot økningen blir på 1 prosent neste år.

Et par i Bodø har opplevd utfordringer med å selge sin felles bolig etter et samlivsbrudd, og har måttet tilpasse seg situasjonen ved å bo i separate deler av samme hus.



I formiddag kom Eiendom Norge med sine spådommer for boligmarkedet i 2024.

De tror på en oppgang på fire prosent. Særlig i Oslo og Stavanger vil prisene øke, mener de.

– Handlingslammet

For Lene Martin fra Tønsberg har utviklingen i boligmarkedet blitt et mareritt det siste året.

Etter at datteren hennes flyttet hjemmefra, ville hun kjøpe noe mindre. Eneboligen i Tønsberg føltes for stor alene.

Lene Martin ligger mye våken om nettene. Bekymringen for dårlig økonomi tar mye av søvnen fra henne. Foto: Robert Hansen / NRK

Hun kjøpte ny leilighet i april, og så lyst på salget av huset, som ligger sentralt til like utenfor sentrum av byen.

Problemet er bare at ingen vil kjøpe.

Selgeren har allerede justert ned prisantydningen med 400.000 kroner siden huset ble lagt ut for 6,4 millioner i april. Så langt uten hell.

– Det føles forferdelig. Dette går jo ikke opp økonomisk, sier Martin, som nå må betale skyhøye renter på lånet for de to boligene.

Hun har gått ned i lønn fordi hun går på arbeidsavklaring ved siden av å jobbe femti prosent.

– Jeg har leid ut noen rom på Airbnb, men det går ikke rundt, sukker hun.

Nå aner hun ikke hva hun skal gjøre for å komme ut av den økonomiske knipen.

– Jeg føler meg helt handlingslammet når det ikke er noen kjøpere der ute, sier hun opgitt.

Eiendom Norges prognoser for 12-måneders veksten i 2024 for de store byene: Oslo: Oppgang på 6 prosent

Bergen: Oppgang på 3,5 prosent

Trondheim: Oppgang på 2,5 prosent

Stavanger: Oppgang på 7 prosent

Tromsø: Oppgang på 1 prosent

Eiendom Norge: Oppgang på fire prosent

Kanskje kan Eiendom Norges prognose for 2024 være godt nytt.

Interesseorganisasjonen tror prisene vil stige med fire prosent i Norge.

– Et godt lønnsoppgjør som gir reallønnsvekst neste år vil virke positivt på prisutviklingen. Det samme gjør ventede rentenedsettelser, sier administrerende direktør Henning Lauridsen.

– Det er dessuten mindre usikkerhet rundt inflasjon, renter og bokostnader nå enn på samme tid i fjor. Alt dette gjør at vi er positive til utsiktene for boligprisene landet under ett neste år.

DNB anslår onsdag at boligprisene skal opp 2–3 prosent neste år. De viser til boligmangel, rentekutt og økt etterspørsel.

Norges Bank forventer en rentenedsettelse mot slutten av 2024, mens Eiendom Norge venter tre nedsettelser i 2024. Den første trolig før sommeren.

Et viktig premiss fremover vil ifølge Eiendom Norge være et voldsomt fall i igangsettinger av boligbygging, hvor høy befolkningsvekst og tilstrømning av flyktninger er en viktig faktor.

– Igangsettingene ligger godt under finanskrisenivåer. Det er kun en byggekrise, ikke en boligmarkedskrise.

Sjeføkonom tror Eiendom Norge bommer

– Jeg tror dessverre deres prognoser bommer og at de er for positive.

Det sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.

– Våre prognoser er at boligprisene vil øke med 1 prosent neste år.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen er ikke så sikker på Eiendom Norges prognoser. Foto: Sparebank 1

Knudsen mener Eiendom Norge undervurderer de negative effektene på grunn av to ting.

Både Norges Banks siste rentehopp og den oppjusterte rentebanen som treffer folk hardt, og at opphopingen av boliger på markedet vil bremse prisveksten kraftig i 2024.

– Jeg tror også de overvurderer effekten av at det bygges for få boliger. Dette vil definitivt påvirke markedet, men i liten grad allerede neste år.

Sophie og Terje «tvunget» til å bo sammen

I Bodø er Sophie Kvam (37) og Terje Hongset (54) spesielt opptatt av boligprisene.

Terje Hongset og Sophie Kvam bor fortsatt sammen, snart ett år etter at de gjorde det slutt. De håper på å få solgt boligen sin som for første gang ble lagt ut for salg i mai. Foto: Privat

Paret, som har hvert sitt barn fra tidligere forhold, ble i januar i år enige om å gå fra hverandre etter seks år.

Sammen eier de en bolig. Salget av den har vist seg å bli en skikkelig utfordring.

– Vi tenkte at i verste fall tar det mange måneder istedenfor noen få. Deretter skulle vi kjøpe hvert vårt og komme oss videre.

Slik ble det ikke.

Flyttet ned i utleiedelen

Etter en runde oppussing ble huset lagt ut for salg i mai 2023.

Da tok det ikke lang tid før ekskjærestene begynte å føle på et beinhardt boligmarked.

For mens rentene har økt, har boligprisene falt.

Paret understreker at de samarbeider godt, og at det går greit å bo i samme bolig selv om de har gjort det slutt. Foto: privat

Tidligere denne måneden kom det tall som viste at boligprisene har falt i fem av de siste seks månedene.

– Vi la ut boligen på nytt i høst, men det har vært få interesserte og masse avlyste visninger.

Ni måneder etter bruddet bestemte de Sofie og Terje seg for at noe måtte gjøres.

Dermed flyttet Sophie og datteren ned i utleiedelen av huset.

– Terje og jeg har bare fått tatt noen få skritt fra hverandre – til stor glede for katten som går mellom leilighetene.

– Dette er jo verdens lengste samlivsbrudd, humrer Sophie.

Fortsatt gode venner

Terje Hognset og Sophie Kvam sier det er vanskelig å vite akkurat hvorfor huset deres ikke blir solgt.

– Det er et oppussingsobjekt, men vi har gjort mye med det. Det er jo en god måte å få stor plass på i tillegg til mulighet for utleieinntekter.

Begge understreker at de samarbeider godt, og sier de er heldige som bor «greit» sammen enda.

– Vi er venner og møtes til middag innimellom, men hadde det vært en dramatisk situasjon så hadde det vært fullstendig krise, sier Terje.

– Men ungene våre har jo også vært innstilt på endring, og den kom ikke. Det er jo kjedelig for alle. Med unntak av katten, smiler Sophie.