I «vannkrig» med kommunen: – Brukte over 12 timer på en klesvask

I to år har Sefedin Mjekiqi, kona og deres fire barn levd med det dårlige vanntrykket. Det har gitt dem en rekke problemer.

– Trykket er så dårlig at vi nesten ikke får dusjet. Hvis noen i huset trekker ned i toalettet samtidig som oppvaskmaskinen er på, stopper den, sier han.

Sefedin Mjekiqi viser NRK hvor lang tid det tar å fylle opp en vaskebøtte. Stoppeklokken nærmer seg 11 minutter når vannet går over kanten. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Alt som er vannrelatert tar tid. Bare det å vaske klær har blitt et vanvittig prosjekt.

– Hvis jeg setter på en vaskemaskin, stopper den hele tiden fordi den får for lite vann. En gang brukte jeg over 12 timer på en vask fordi jeg måtte starte den opp igjen hele tiden. Det går ikke an å leve sånn.

Flere av beboerne i boligfeltet på Ulefoss i Telemark forteller om store problemer med vanntrykket. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Mener problemet ikke ligger hos kommunen

NRK har snakket med flere beboere i området som forteller om det samme problemet. Det er Nome kommune som har ansvaret for hovedvannledningen, mens stikkledningene inn til boligene er beboernes ansvar.

Beboerne har klaget, men blir ikke hørt fordi kommunen mener det er de private stikkledningene det er noe galt med.

– 100 prosent sikre er vi vel ikke, men vi er ganske så nær det. Vi har sensorer som viser at trykket er der det skal være, sier avdelingslederen for kommunalteknikk i Nome, Silje Haugane.

– Men dette gjelder jo et helt boligfelt. Er det logisk at alle har feil på den private delen?

– Om det er logisk skal ikke jeg svare på, men det kan jo være at stikkledningene er lagt på samme tid, og at tiden er moden for å friske opp anboringsklammer som er gjengrodd.

Richard Kyed har de siste dagene boret etter eget vann på eiendommen sin på Ulefoss. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Borer etter vann selv

En annen i nabolaget, Richard Kyed, ble så lei av vannproblemene at han ga opp hele kommunen. I helgen satte han i gang med å bore etter vann på sin egen eiendom.

Han mener kommunen tar feil.

– Det er jo veldig rart når også nye hus har det samme problemet, sier han.

Tobarnsfaren sier alt må planlegges i hjemmet for å unngå problemer på grunn av trykket.

– Hos oss kan ikke noen gå på do samtidig som noen dusjer. Da forsvinner trykket i dusjen, og det kan ta 20–30 minutter før vannet er tilbake igjen.

Richard Kyed tok saken i egne hender. Nå har han snart sin egen brønn. Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

I løpet av noen dager er gravejobben i hagen ferdig. Da skal det nye systemet sørge for nok vann til familien.

Kommunen varsler at de trolig kommer til å nekte ham å koble seg til brønnen. Det bryr Kyed seg lite om.

– Det er min eiendom, sier han.