Det bekrefter siktedes forsvarere Knut-Erik Storlykken Søvik og Tollef Skobba til NRK.

– Det er flott og riktig. Det er flott at tingretten har våget å ta en prinsipiell vurdering av saken og tatt tak i alle de vanskelige problemstillingene, sier forsvarer en av de siktede, Tollef Skobba.

– Hva er det som konkret gjør at han ikke blir fengslet?

– Det kan jeg ikke gå inn på, fordi alt er unntatt offentlighet enn så lenge. Men det er verdt å merke seg er at tingretten ikke danser etter pipa til Interpol.

VG omtalte tingrettens avgjørelse først.

FBI-materiale holdt ikke

Tirsdag ble den internasjonale politioperasjonen «Trojan Shield» gjort kjent for verden. I går ble det også kjent at flere av de pågrepne er fra Norge.

Politiinspektør Odd Skei Korstveit sier det er uenighet om bevismaterialet.

– Retten sier at informasjonen vi har mottatt fra FBI ikke kan brukes som grunnlag for mistanken mot de siktede. Og det er vi ikke enig i, sier han til NRK.

– Hvilke konsekvenser får det for dere?

– Foreløpig ingen konsekvenser. Men hvis vi må løslate dem blir det en utfordring for den videre etterforskningen i saken.

En person pågripes i et udatert bilde offentliggjort av australsk politi. Den australske delen av den internasjonale operasjonen har fått navnet «Ironside». Foto: Australian Federal Police / Reuters

Ny avgjørelse snart

Det er totalt ni pågrepne i flere distrikt, opplyste Kripos til NRK onsdag. De utelukker ikke ytterligere pågripelser i saken.

Politiet har anket avgjørelsen fra Vestfold tingrett. Men begge de to siktede blir holdt fengslet frem til lagmannsretten har vurdert saken.

Det kan skje i morgen eller i starten av neste uke, men ikke i dag, tror Skobba.

– Betyr det at bevisene i saken er altfor generelle til å fengsle alle som er pågrepet?

– Nei, det er ikke sånn jeg ser på det. Dette har vært en konkret vurdering i denne saken, men jeg kan dessverre ikke kommentere noe ytterligere om saken, sier Skobba.

Pressen fikk ikke være til stede i gårsdagens fengslingsmøte i Vestfold tingrett.

Marius Dietrichson i Advokatforeningen reagerte onsdag på at utenlandsk politi har drevet en kryptert meldingskanal for kriminelle. Kripos sier deres klare oppfatning er at bevisene er lovlig innhentet.