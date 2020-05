Vi oppdaterer saken med høydepunkter underveis.

Det skal bli underholdende og inspirerende, men også lærerikt og nyttig. Seerne skal få alt fra enkle tips om bedre trådløst nett hjemme til galskap med droner og 3D-printere.

Gutta sender direkte fra roterommet til NRKbeta i tre timer fra klokken 20:00.

– Vi kommer til å jobbe med innholdet helt frem til sending, men kan røpe at vi får besøk av spesialister og nerder både via nett og i vårt provisoriske studio, forteller de to.

Nerdekveld-programlederne Thomas Nikolai Blekeli og Eirik Solheim viser frem sine mest unyttige dingser. Du trenger javascript for å se video.

To lag har fått en utfordring om å lage en løsning som gjør at folk holder minst en meter avstand. Gjengen i Hackheim Makerspace i Trondheim er i gang med å lage en hjelm litt utenom det vanlige. Resultatet får du se senere i Nerdekveld. Du trenger javascript for å se video.

Her er noen av temaene de garantert skal innom i løpet av kvelden:

Hvordan bedre det trådløse nettet hjemme? Hvordan virker 3D-printing og trenger du en 3D-printer? Droner, luftfoto og moro med fjernstyrte dingser. Full gjennomgang av det såkalt smarte hjemmet. Hva fungerer og hva fungerer ikke? Hvordan komme i gang med bygging, programmering og mekking selv? Hvordan er livet til en kar som har gjort nerding på YouTube til sitt levebrød?

Det blir mye mer, og her vil de to altså gjerne ha innspill fra dere.

Sendingen går på nettkanalen Alltid Sammen og på NRK2. På Alltid Sammen kan seerne også chatte med programlederne underveis.

I tillegg blir det fulgt nøye med på både #nerdekveld og @nrkbeta i sosiale medier.