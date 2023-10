Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • Tollere beslagla seks blå pilgiftfrosker i Larvik i september.

• Froskene er sendt til Den Lille Dyrehage i Agder, hvor de nå er i karantene.

• En soppsykdom som angriper amfibier er grunnen til at det er ulovlig å importere amfibier til Norge.

• Froskene er sannsynligvis avlet opp i fangenskap. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det har nå gått mer enn en måned siden tollere gjorde et uvanlig beslag i en bil som hadde kommet med ferge fra Danmark til Larvik.

I en plastboks ble det funnet seks blå pilgiftfrosker.

Siden det er ulovlig å importere amfibier til Norge, ble froskene beslaglagt og sendt til Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia i Agder.

Der er de fortsatt.

Karantenetilværelse

Froskene, som har sitt naturlige habitat i regnskogen i Sør-Amerika, er fortsatt i karantene.

Det skal de fortsette å være i noen uker før de skal vises frem til publikum, forteller dyrepasser Bente Gjernes.

– For å sjekke at de er friske og raske, og at de ikke har noe med seg som kan smitte videre til andre dyr.

Froskene som ble beslaglagt i Larvik virker å være i god form, sier dyrepasser Bente Gjernes. Foto: Håkon Lie / NRK

Petter Bøckman, som er zoolog ved Naturhistorisk museum, har tidligere forklart at en soppsykdom som angriper amfibier er grunnen til at det ikke er lov til å ta med seg slike dyr inn i landet.

– Vi er livredde for at den skal spre seg til ville amfibier i Norge. Det er fryktelig, fryktelig smittsomt.

Uvanlig leveranse

De seks prikkete froskene bor i et terrarium der de har tilgang på både planter og vann.

Gjernes sier at dyreparker har kompetanse til å ta vare på mange typer dyr, men at det er uvanlig at de kommer etter å ha blitt forsøkt smuglet.

– Jeg tror dette er første gang vi har fått beslag rett fra tollvesenet.

Froskene bor fortsatt for seg selv i dyrehagen på Brokelandsheia. Foto: Håkon Lie / NRK

Pilgiftfrosker er, som navnet tilsier, giftige. De seks eksemplarene som har flyttet inn i dyrehagen i Agder er likevel relativt harmløse, forklarer dyrepasseren.

– For at de skal være veldig giftige, er de avhengige av å spise insekter fra regnskogen. Hos oss får de bare bananfluer.

Har sendt saken videre

Froskene som har endt opp på Brokelandsheia er sannsynligvis avlet opp i fangenskap, sier Gjernes.

Hun tror innførsel av ulovlige dyr er et større problem i andre land, men sier det krever mye kunnskap å ta vare på arter som ikke lever vilt i Norge.

Det var en mann i 50-årene fra Horten som forsøkte å ta med seg froskene inn i landet i september.

Det har foreløpig ikke kommet frem hvorfor de ble tatt med til Norge.

Tolletaten opplyser til NRK at de har sendt saken videre til Miljødirektoratet.