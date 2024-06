En 15-åring fra Innlandet omkom i ulykken som skjedde under en motorsportskonkurranse med gokart.

Gutten var fører av gokarten.

– Gokartmiljøet er veldig preget, men også hele bilsporten etter dødsulykken. Vi er ikke flere enn at vi må ta vare på de vi har., sier generalsekretær i Norsk bilsport, Hallgeir Raknerud.

Han var ikke til stede under arrangementet.

Tror det aldri har skjedd før

Generalsekretæren i Norsk bilsport er ikke kjent med at det har vært andre dødsulykker med gokart i organisert konkurransevirksomhet.

– Det er uhyre sjeldent, sier han.

Han mener sikkerheten i bilsporten er god ivaretatt, og et viktig fokus.

– Når noe sånt som dette skjer, er det noe alle preget av og selvfølgelig opptatt av det, sier generalsekretær i Norsk bilsport, Hallgeir Raknerud. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Hadde vi ment at sikkerheten ikke var god nok, hadde vi ikke drevet med det her. Men når vi har en slik ulykke, er det en mulighet til å gjøre en rekke evalueringer og alt ved denne ulykka som kan avdekke om vi kan gjøre noe annerledes, sier Raknerud.

– Vi har ikke råd til å ha slike ulykker, og det er ingenting i våre regler eller sikkerhet som er hugd i stein, og det vil vi i så fall endre når en undersøkelse eventuelt avdekker at det er behov for det.

Solberg knust av nyheten

Rallykjører Petter Solberg skriver på X/Twitter søndag at han er knust av å høre om dødsulykken på Håsken gokartbane.

Han skriver i innlegget at man håper at det aldri skal skje en slik ulykke, spesielt ikke med noen som er så unge.

Han skriver videre at han motorsportmiljøet sørger over tapet, og sender kondolanser til guttens familie og venner.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ikke veltebøyle

Innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Espen Solumdal fortalte lørdag kveld at avdøde gikk rundt med gokarten og fikk kjøretøyet over seg.

– Det er veldig uvanlig at en gokart går rundt. Derfor er det heller ikke noe vanlig sikkerhetsbøyle på kjøretøyet, som i annen motorsport, uttalte Solumdal.

Raknerud i Norsk bilsport vil ikke nå konkludere om veltebøyle bør bli obligatorisk for barn og unge som kjører gokart i konkurranser.

– Vi må få litt tid på oss for å gå gjennom alle sider av saken. Det er bare et halvt døgn siden dette inntraff. Det er mange undersøkelser som må gjøres før vi kan konkludere om slike konkrete tiltak. Men vi holder alle muligheter åpne, sier han.

Deres fokus nå er å følge opp alle involverte etter den tragiske ulykken.

– Det er mange barn og ungdom som var vitne til det, og alle funksjonærer i arrangørklubben. Det er mye som vi skal følge opp, og vi stiller opp, sier han.

Kan komme opp i 100 km/t

Klassen som ulykken inntraff i heter X30, opplyser Raknerud.

Topphastigheten for en slik gokart anslått til 100 km/t, men det vil bare være mulig å komme opp i på en rett strekning, påpeker han.

– De er det ikke mange av på en gokartbane, så pga mye svinger og banens utforming det er sjelden man opplever slik hastighet, sier han.

I den kommersielle utleievirksomheten er det satt et maks tak på 50 km/t, opplyser Raknerud.

Det er Jernbanetilsynet som har tilsyn med denne type virksomhet.

Foto: ROBERT HANSEN / NRK

Etterforsker videre

Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen undersøker nå hvordan ulykken skjedde.

Søndag formiddag vil ikke politiet kommentere saken.

– Politiet etterforsker saken, men har ingen nye opplysninger på nåværende tidspunkt, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Espen Reite.

50 personer har bedt om krisehjelp

Ulykken skjedde klokka 18 på gokartbanen i Andebu i Sandefjord.

Løpet var et stort arrangement for barn med over 200 deltakere og over 1.000 tilskuere.

Leder for kriseteamet i Sandefjord kommune, Frøydis Tveita, forteller at de har hatt kontakt med rundt 50 personer som har ønsket videre hjelp.

– Det har vært et lite tett miljøet rundt gokart i Norge, så det er klart de er preget av dette, sier hun.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kriseteamet var til stede ved banen og klubbhuset for å informere og snakke med de som hadde behov i går kveld og utover natta.

Kriseteamet i Sandefjord vil nå kontakte hjemkommunene til de 50 personene som ønsker videre oppfølging, forteller hun.

Hvis kommunen ikke tar kontakt, har de også mulighet til å ta kontakt med kommunen når de kommer hjem, forteller hun.

– Det er legevakta som stort sett er inngangsporten til kriseteamene i Norge, og vil kunne bidra, sier hun.