Vestfold og Telemark fylkeskommune er redd for at det kan skje en alvorlig ulykke etter at de stengte fylkesvei 450 i Eidsborgkleivene i Tokke kommune.

Eidsborgkleivene, som ligger mellom Dalen Hotell og Eidsborg Stavkyrkje, er en naturopplevelse for mange. Utsikten er heller ikke å forakte, men nå er veien stengt fordi den kan rase ut. Dette er det flere bilister som ikke tar hensyn til.

Ståle Singstad, teamleder for bruvedlikehold i Vestfold og Telemark fylkeskommune frykter at en bil skal bli tatt av et mulig ras i Eidsborgkleivene (Arkivfoto). Foto: Rolf Christian Hatling / NRK

– Det er litt leit at folk ikke respektere stengingen, for vi har stengt veien fordi vi mener det er en viss fare for at muren raser ut.

Det sier Ståle Singstad, teamleder for bruvedlikehold i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Han forteller at de har fått flere meldinger i sosiale medier om at folk tar seg forbi sperringene.

– Kollegaer på stedet har også bedt bilister som har forsøkt å ta seg forbi, om å snu.

Fylkeskommunen har ingen trafikkteller på denne veien, og derfor heller ikke nøyaktige tall på hvor mange som har kjørt gjennom sperringene.

Turen tar vanligvis 7 minutter med bil. Omkjøringsveien til høyre tar 46 minutter. Kart Statens vegvesen

Alvorlige konsekvenser

Støttemuren langs veien, som snirkler seg nedover dalen, er av naturstein, og den er veldig gammel.

Skulle den rase ut, vil konsekvensene bli alvorlige.

– Raser du ut med bil gjennom lia der, så er det vel liten sjanse for at du overlever for å si det rett ut, sier Singstad.

Normalt sett tar det sju minutter å kjøre fra Dalen hotell til Eidsborg Stavkyrkje. Statistikk fra 2021 viser at det i døgnet er cirka 650 kjøretøy på denne veistrekningen. Nå må disse bruke 46 minutter for å ta seg fra det ene stedet til det andre.

Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, har forståelse for at en nær 40 minutter omvei oppleves lang for mange, men sier at det er svært viktig å ta hensyn til pågående veiarbeid.

– Vi advarer på det sterkeste bilister mot å kjøre forbi en veisperring. Det kan være farlig både for deg og for de som eventuelt er ute og jobber langs veien dersom du kjører forbi en slik sperring.

Når det er snakk om en såpass lang omkjøringsvei, mener Handagard det er viktig at det er en godt skiltet en omkjøring.

Hun legger til at de aller fleste heldigvis flinke til å ta hensyn til veisperringer og til eventuelt nedsatte fartsgrenser eller endringer i kjøremønsteret.

– Det er så klart kjedelig som bilist å møte på en sperret vei, men her er det viktig å sette sikkerheten først og ikke ta noen sjanser.

Pressesjef i NAF Ingunn Handagard deler fylkeskommunen bekymring om at folk trosser vegsperringene. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Undersøker grunnen

Fylkeskommunen jobber nå med å finne ut hva som er årsaken til setningsskadene.

De har undersøkt grunnen under veibanen, gravd seg inn til støttemuren og satt opp rekkverk. Nå venter de blant annet på at geoteknikere skal se på arbeidene som er gjort, og vurdere om veien er trygg.

– Når kan bilistene vente seg at veien åpnes som normalt igjen?

– Det tør vi ikke si noe om ennå. Vi driver fremdeles med undersøkelser i tillegg til at vi ser på hvordan vi skal kunne gå inn reparere muren, sier Singstad.

I utgangspunktet er veien stengt frem til 20. september, men dette er en usikker dato ifølge fylkeskommunen.