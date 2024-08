Bil i vannet i Tønsberg – mindreårig gutt brakt i land

Sør-Øst 110 meldte klokken 18.27 at brannvesenet rykket ut etter melding om en bil som hadde kjørt i vannet ved Kanalbrua i Tønsberg.

– Da vi kom til stedet, så vi at det var en bil delvis under vann og at det satt en person i bilen, sier politiets innsatsleder på stedet, Thorleif Rustad.

Kort tid etter meldte politiet på X at personen var brakt i land.

– Hvordan gikk det å redde ut personen?

– Det gikk veldig greit. Overflatereddere fra brannvesenet i Tønsberg var raskt på stedet, og fikk hentet han ut av bilen.

Politiet opplyser videre at personen som befant seg i bilen er en mindreårig gutt. Han er sjekket ut av ambulansepersonell på stedet.

– Gutten blir kjørt hjem sammen med sine foresatte. Det fremstår som at bilen har stått parkert, at håndbrekket har blitt tatt av og at bilen har trillet i vannet, sier operasjonsleder Espen Reite ved Sør-Øst politidistrikt.

Politiet undersøker hendelsesforløpet og tar vitneavhør på stedet.

Bilberger er på vei.