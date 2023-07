Det var tidligere i sommer at en birøkter i Telemark oppdaget sykdomstegn hos biene sine.

Etter prøvetaking ble det påvist at biene hadde sykdommen lukket yngelråte.

Lukket yngelråte Ekspander/minimer faktaboks Lukket yngelråte er en alvorlig bakteriesykdom på bienes yngel. Sykdommen forårsakes av bakterien Paenibacillus larvae. Bakterien danner sporer som smitter larvene med foret. Sporene er svært motstandsdyktige og kan overleve i flere år i miljøet. Mistanke om sykdommen skal umiddelbart meldes til Mattilsynet. Om sykdommen får spre seg kan det få alvorlige konsekvenser for næringen. Resultatet er redusert honningproduksjon og tap av betydelige mengder bisamfunn. Sykdommen er rapportert fra alle kontinenter hvor det drives birøkt, og det har vært enkelte tilfeller også i Norge. Siste gang i Østfold i 2022, og før det tilbake i 2012. Sykdommen er dødelig for bisamfunn, men ikke farlig for mennesker. Kilde: Norsk Birøkterlag

Kommunikasjonsansvarlig Astrid Bjerke Lund i Norges Birøkterlag, opplyser at sykdommen ikke er farlig for mennesker og at man kan spise honning som vanlig.

For de syke biene er det imidlertid langt mer alvorlig.

– Der sykdommen blir oppdaget må alle biene avlives og birøkterutstyret må destrueres, forteller hun.

Astrid Bjerke Lund, kommunikasjonsansvarlig i Norges Birøkterlag. Foto: Angelique Culvin

Sjelden i Norge

Norges Birøkterlag forteller at de tar utbruddet på høyeste alvor, og har sendt ut melding til alle sine medlemmer om at de skal være på vakt.

I 2020 var det omkring 5000 birøktere i Norge.

Det var ett tilfelle av lukket yngelråte i Halden i fjor, men før dette utbruddet, må vi tilbake til 2012 for å finne et lignende tilfelle.

Slik kan det se ut inne i en bikube. Bien med blått er dronningen. Bildet er fotografert i en annen sammenheng. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Så den er relativt sjelden her i landet, ifølge Lund.

På verdensbasis finnes sykdommen på alle kontinenter.

Hun sier sykdommen kan ligge i dvale i birøkterutstyr i mange år. Derfor blir alle birøktere lært opp til å være forsiktige ved kjøp av brukt utstyr.

Vil hindre spredning

Mattilsynet jobber nøye for å forhindre spredning. De tar kontakt med alle bigårder i nærheten for å begrense utbruddet.

Det bekrefter Ruth Bente Valberg Fauske, fungerende regiondirektør i region øst.

– Gården er båndlagt. De fleste prøvene blir umiddelbart sendt til NMBU. Prøvesvarene er trolig klare onsdag neste uke, og vi vil basert på resultatene vurdere videre oppfølging, sier hun.

Bestander der sykdommen lukket yngelråte er påvist må avlives og birøkter-utstyret destrueres. Foto: Leif Dalen / NRK

Mattilsynet opplever god dialog med den aktuelle birøkteren.

– Situasjonen er under kontroll og alle kontakter er båndlagt. Det ser ut som at dette er et begrenset tilfelle.

NRK har vært i kontakt med birøkteren på den aktuelle gården. Vedkommende overlater til Mattilsynet og birøkterlaget sentralt å kommentere saken.

Norges Birøkterlag ber birøktere i området om å være forsiktige med å flytte bier til andre steder til man får avklart situasjonen i Telemark.

– Vi oppfordrer våre medlemmer til forsiktighet, sier Bjerke Lund.

Friske bier i bikuben. Foto: Astrid Bjerke Lund / Norges Birøkterlag

Honningbier er våre viktigste pollinerende insekter. Om sommeren kan man finne 50-60.000 bier i en kube.

