Bianca har kommet hjem med over 50 hoggorm

Liliane og Alf Pedersen er oppdrettere av hunderasen italiensk mynde. For tre år siden flyttet paret til Gransherad i Telemark for å gi hundene mer plass.

– Vi hadde knapt sett hoggorm før. Så tok det bare noen dager før den første hunden ble bitt, forteller Liliane.

Avisa Telen omtalte saken først.

Liliane Pedersen sammen med sine kjære hunder i en rolig setting. Foto: Privat

Vurderer flytting

Den italienske mynden Bianca har virkelig fått utløp for jaktinstinktet. De kaller henne bare «hoggormdronninga».

– Jeg har stått og dansa på bordet noen ganger, sier matmor, som er veldig redd for hoggorm.

Når Bianca får ferten av byttet sitt flyr av gårde. Så kommer hun tilbake med en sprell levende hoggorm. Den legger hun ofte rett foran beina på eierne.

– Flere ganger har hun kommet hjem med feite, lange ormer på rundt 60 centimeter. Hun er så stolt. Men det blir kaos.

Hoggormsesongen er til stor plage. Familien er så lei at de vurderer å flytte.

Bianca har aldri blitt bitt selv. Men det har tre av de andre hundene. Alle har blitt friske etter behandling.

Hunden Emil med stålorm i munnen. Foto: Privat

– Eiernes ansvar

Geir Marring driver Oslo hundeskole og har mange års erfaring med dyretrening.

– Dette handler om jaktinstinkt. Hunden selvbelønner først ved å fange dyret. Så kommer en jackpot på toppen når mor danser på bordet.

Marring forklarer at eieren har klart å belønne jakten til rett tid, sett fra hundens side. Selv om eier blir oppskaket, kan dette oppleves som en belønning. Det forsterker jaktdriften.

– Problemet er at dette er farlig. Før eller siden blir hunden bitt. I tillegg er hoggormen fredet. Her hviler ansvaret på eierne. De må få slutt på dette.

Marrings råd er at hundeeierne må gå tilbake på læringskurven og følge med.

– Med en gang hunden viser tegn til at hun vil jage, må de sørge for å få hunden til gjøre noe den kan. For eksempel «sitt», og så belønne raskt.

Dermed avbrytes den uønska adferden.

Leder av Oslo hundeskole, Geir Marring. Foto: Oslo hundeskole

– Mange blir sinte

Hoggorm er et ømtålig tema fordi den er fredet. Det har skapt mye sinne hos folk når Liliane har lagt ut bilde på Facebook for å advare andre hundeeiere.

– Mange blir sinte og sier at vi må holde hundene borte fra ormene. Men det er lettere sagt enn gjort å si det til en hund.

Det hører med til sjeldenhetene at hoggormen har blitt skadet. Uskadde hoggorm frakter eierne over en bekk og inn i skogen i nærområdet.

Familien er opptatt av å holde reglene om båndtvang.

– De går ikke fritt i sommerhalvåret, men hoggormen kommer inn i luftegården uansett.