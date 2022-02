Bevisstløs etter voldshendelse

17-åringen fra Oslo-området som ble utsatt for vold i et hus i Skien søndag kveld, ligger bevisstløs på sykehus.

– Han er svært alvorlig skadd. Tilstanden er kritisk, sier guttens bistandsadvokat, Heidi Ysen, til Varden.

To menn i 20-årene, som er siktet for grov kroppsskade, er varetektsfengslet i to uker. Begge er fra Skien og har en relasjon til fornærmede.

Kan endre siktelse

Politiet er forberedt på å endre siktelsene mot de to mennene i 20-årene.

– Grunnen til det kan være helsetilstanden og utfallet, opplyser etterforskningsleder, Annie Sandersen til NRK.

Annie Sandersen, seksjonsleder for etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon. Foto: Anne Lognvik / NRK

Sandersen er tilbakeholden med videre opplysninger om den skadde gutten.

– Vi ønsker ikke å kommentere hans helsetilstand, sier hun.

Funn på åstedet

Selve hendelsen ble varslet inn til politiet søndag kveld. Det var en bekjent av den skadde gutten som tok kontakt med AMK.

Skadene på tenåringsgutten og funn på åstedet, gjorde at politiet startet etterforskning.

Politiet har ikke ønsket å si noe om hvem som var i huset under hendelsen, eller da politiet ankom stedet.

Men det er gjort funn på åstedet som kan knyttes til skadene på 17-åringen, uten at politiet har ønsket å si noe mer om disse funnene.