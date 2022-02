Bevisstløs etter voldshendelse

17-åringen fra Oslo-området som ble utsatt for vold i et hus i Skien søndag kveld, ligger bevisstløs på sykehus. – Han er svært alvorlig skadd. Tilstanden er kritisk, sier guttens bistandsadvokat, Heidi Ysen, til Varden. De to mennene som er sikta for grov kroppsskade, er varetektsfengsla i to uker.