Fra torsdag er det meldt betydelig snøskredfare flere steder i landet.

På Gaustatoppen tredje juledag fikk to personer oppleve hvor farlig snøen kan være.

De utløste skredet selv da de kjørte nedover bakkene, ifølge Mats Volland Finnekås. Han er operativ leder i Rjukan og Tinn Røde Kors.

– De var heldige, så de ble ikke tatt med, og de tok seg ut av skredet på egen hånd.

Kjentmann

Torgeir Urdal er en erfaren fjellfører og kjentmann på Gaustatoppen. Han forteller at det er skummelt og stor skredfare flere plasser i fjellet.

Tirsdag sjekket han selv ved Gaustatoppen, og snøen skled ut med en gang.

– Jeg prøver alltid å teste det ut med skiene først, der hvor jeg ser det har blåst veldig og pakka seg.

Urdal har alltid med en skredsekk på ryggen når han kjører på ski.

Hvis han hører dunkelyden fra snøen napper han i håndtaket, og i løpet av to sekunder blåses det opp to store ballonger bak på ryggen.

– Da er sjansen for at man overlever i et snøras mye større, for da har du et rom rundt deg.

Forberedt på travel tid

Skredfaren er stor over hele Vest-Telemark, og hjelpemannskapene er i høy beredskap.

– Et snøskred er veldig ressurskrevende med tanke på størrelse og arbeidstyngde. Vi trenger mye mannskap som kan gå i søk, forteller Finnekås i Røde Kors.

SKREDFARE: Det er en god del flak og svake lag i snøen på Gaustatoppen nå, og turfolk bør bruke alle sansene når de er ute, oppfordrer Mats Volland Finnekås. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

De frivillige er forberedt på en travel periode fremover.

– Vi kommer til å ha høy beredskap gjennom hele romjula og ellers utover vintersesongen, for å ta imot alle folka og eventuelt hendelser.

Er du utrygg bør du helst ikke legge ut på tur nå, råder Finnekås i Røde Kors.

Det er en god del flak og svake lag i snøen på Gaustatoppen, og turfolk bør bruke alle sansene når de er ute. Lytt etter drønn og følg med på fenner i snøen, oppfordrer han.

UTRYGT: Særlig på vestsiden av tårnet er det utrygt nå, mens det på østsiden er en stikka løype og dermed noe tryggere. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Faretegn

I Buskerud var det også et snøskred tirsdag, forteller Ingrid Skrede. Hun er vaktleder i Snøskredvarslingen i NVE.

– Vi har også fått rapporter om faretegn, som drønn i snøen når du går på den og skytende sprekker, sier hun.

– Det er tydelig at folk bør være forsiktige når de skal ferdes i fjellet nå.

FORSIKTIG: Ingrid Skrede, vaktleder i Snøskredvarslingen i NVE ber folk som ferdes i fjellet om å være forsiktig. Foto: Privat

På Østlandet har det kommet en god del snø og vind i det siste, og da har det lagt seg fokksnøflak, ifølge Skrede.

Fokksnøflak dannes når sterk vind virvler opp snøen som allerede ligger på bakken.

– Der kan det være lett å løse ut skred.

I dagene som kommer er det meldt mer snø og vind, og ifølge Skrede vil det være stor skredfare fremover.

– Mot nyttårshelga vil det roe seg litt. Men folk må følge med på oppdatert varsel på varsom.no, for å se hvordan det utvikler seg.