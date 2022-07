Rusen dominerte livet til Halvor Jamtveit i mange år. Det fortalte han om i NRK-serien «Rus».

Han valgte å få hjelp på Mestringshusene på Bolkesjø i Telemark.

– Jeg hadde vært død hvis jeg ikke hadde fått hjelp, sier 31-åringen i dag.

Et par uker før han ble innlagt 1. april 2020, fant moren ham livløs på kjøkkengolvet. Det var bare tilfeldig at det gikk bra den gangen.

Han ruset seg helt til han sto på trappa til Mestringshusene.

– Der fikk jeg livet mitt tilbake, sier Jamtveit.

Han var der et halvt år.

Oppholdet på Mestringshusene koster 4.800 kroner døgnet. Det er Helsedirektoratet som fastsetter denne prisen.

Daglig leder Eivind H. Kjerstad sendte regninger på totalt 55 millioner kroner til offentlige sykehus i fjor.

– Ikke mange pasienter, men lange opphold

Mange av regningene havnet på bordet til direktøren ved Sykehuset Telemark.

I år regner sykehusdirektør Tom Helge Rønning med å betale 60 millioner kroner til private institusjoner. Det meste gjelder behandling innen rus og psykiatri.

I Telemark har det kommet nye, private institusjoner i løpet av få år.

– De behandler ikke så veldig mange pasienter, men pasientene har veldig lange opphold, ifølge direktøren.

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning kritiserer dagens ordning med fritt behandlingsvalg. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Rønning ser at utgiftene øker år for år etter at Solberg-regjeringen innførte fritt behandlingsvalg i 2015.

Allerede i 2017 betalte sykehuset rundt 17 millioner. I fjor var utgiftene til fritt behandlingsvalg nesten 48 millioner.

– Det har ganske enkelt vært en dramatisk utvikling, sier han.

Fra 1. januar 2023 blir det en endring på det.

Kort om fritt behandlingsvalg Ekspandér faktaboks Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling, kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo. Kilde: Helsedirektoratet

Mer kontroll av kvaliteten

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier hun har vært skeptisk til denne ordninga siden 2015.

Nå kommer Støre-regjeringen og et flertall i Stortinget til å endre dette.

– Vi sikrer kvaliteten på behandlingen til institusjonene, sier Kjerkol.

Ministeren mener de mangler denne muligheten i dag.

– Det kan bety kroken på døren for noen, sier hun.

Likevel lover hun at det fortsatt blir mulig for private institusjoner å gjøre avtaler med de regionale helseforetakene.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i møte ved lokalpolitikere og ledelsen ved Sykehuset Telemark. Foto: Britt Boyesen / NRK

– Hvor skal de gjøre av pasientene?

Daglig leder Eivind H. Kjerstad på Mestringshusene på Bolkesjø forstår ikke hvorfor regjeringen har hastverk med å endre dagens ordning.

De har akkurat fått en ny 5-års kontrakt med Helfo.

– Hvor skal de gjøre av 753 pasienter som fikk rusbehandling i Norge etter fritt behandlingsvalg i fjor? lurer han på.

Kjerstad etterlyser en konkret plan for hvordan dette skal foregå.

Han tror ikke helseforetakene kan klare å håndtere en ny ordning fra dag én.

– Dette kommer bare til å belaste kommunehelsetjenesten når det ikke finnes et behandlingsopplegg, mener Kjerstad.

Daglig leder Eivind H. Kjerstad i Mestringshusene er bekymret for tilbudet pasientene skal få etter 1. januar 2023. Foto: Privat

Han understreker at ingen pasienter er like. Derfor er det behov for et mangfold i behandlingstilbudet.

Mestringshusene tar ofte imot pasienter som har en kombinasjon av rus og psykiske problemer.

– De trenger et langtidsopplegg og et sterkt tverrfaglig miljø. Det er mye posttraumatiske lidelser blant pasientene, sier Kjerstad.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at det er utbetalt om lag 1,8 milliarder kroner for fritt behandlingsvalg fra november 2015 og fram til 1. mai 2022. I fjor ble det utbetalt 500 millioner til private institusjoner.

– Risikerer flere overdosedødsfall

Høyres stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand er kritisk til den endringen dagens regjering gjør.

Han mener dagens ordning har hatt god effekt og at den har hjulpet mange mennesker.

– Avgjørelsen til dagens regjering kommer til å ramme de svakeste som trenger hjelp, sier Farahmand.

Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) er redd for konsekvensene når fritt behandlingsvalg forsvinner. Foto: Helge Mikalsen / VG

Han mener det er god kontroll med dagens ordning, men sier også at de kan bli bedre.

– Det viktigste er at det er et velfungerende tilbud som private institusjoner har tilbudt hittil, og på den måten hjelpe flest mulig ut av rusavhengigheten.

Han kjenner flere som har blitt kvitt rusproblemene og kommet seg i jobb.

– Det jeg frykter nå er at mange som trenger denne ordninga, faller på utsiden. I verste fall risikerer vi flere overdosedødsfall og flere som kommer til å lide over tid, sier Farahmand.

– Skremmebilder

Statssekretær Karl Kristian Bekeng mener Mahmoud Farahmand tar fullstendig feil.

– Farahmand kommer med skremmebilder, sier han.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) sier helseforetakene skal sørge for avtaler med private institusjoner etter 1. januar 2023. Foto: Esten Borgos

Bekeng viser til FHIs oversikt fra 2020. Da var det 324 overdosedødsfall i Norge. Så mange dødsfall hadde det ikke vært siden 2001.

– Det vi foreslår å fjerne, er muligheten for at hvem som helst kan etablere et behandlingstilbud som trekker ressurser fra lokalsykehusene, sier Bekeng.

Etter nyttår skal helseforetakene gjøre avtaler direkte med aktuelle institusjoner.

Kan behandle pasientene sjøl

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning tror pasientene får et godt tilbud også etter 1. januar 2023.

Mange av de 60 millionene Sykehuset Telemark må betale til private institusjoner i år, kan gå til egne pasienter.

Han mener sykehuset kan behandle flere med rus- og psykiatriproblemer sjøl.

De distriktspsykiatriske sentrene (DPS) har også et tilbud til disse pasientene. Kommunikasjonsdirektør Geir Jørgen Bekkevold ved Sykehuset Telemark opplyser at døgnprisen der er 3.745 kroner.

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning forteller at de også gjennom mange år har hatt god erfaring med Blå Kors Borgestadklinikken i Skien.

– Vi kommer fortsatt til å trenge private helsetilbud, sier sykehusdirektøren.

Kvitt rusen

Halvor Jamtveit ønsker ikke å mene noe om regjeringens endringer.

Nå lever han et rusfritt liv.

– Det var veldig hardt i starten. Veldig tungt.

Suget i kroppen var én ting. Det var også mange tanker og følelser han måtte få orden på underveis.

– Jeg er på et helt annet sted i livet enn jeg kan huske å ha vært noen gang, oppsummerer 31-åringen livet i dag.