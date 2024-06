– Han var den nærmeste vennen jeg har hatt, sier kameraten.

De to gikk i samme klasse på en kunstskole i Kragerø, og begynte tidlig å henge sammen på fritiden.

Torsdag vitner han og rektor ved skolen i rettssaken etter drapet.

– Jeg så aldri et fiber av aggresjon fra Ravn sin side, sier rektor.

Fant raskt tonen

Oliver Ravn Rønning (22) fra Arendal ble slått i hjel av sin ektefelle (19) i en leilighet på Hovenga i Porsgrunn 27. november i fjor.

Den tiltalte i saken har beskrevet forholdet som svært turbulent med mye vold i begge retninger.

Tidligere i rettssaken har 19-åringen hevdet at det var hun som ble utsatt for vold og som ble kontrollert.

Vennen fra skolen omtaler imidlertid den avdøde vennen sin som en svært rolig person.

– Han var intelligent, omsorgsfull, morsom og kreativ, sier studiekompisen, da han blir bedt om å beskrive relasjonen han hadde til avdøde.

– Husker du noe negativt? spør aktor, politiinspektør Odd Skei Kostveit.

– Det måtte være at han var veldig overtenkende, og dro seg selv litt ned. Men det var nok ikke så synlig på utsiden.

Utenom dette laget han nesten ikke lyd i klasserommet, husker han.

Oliver Ravn Rønning (22) var elev ved kunstskolen i Kragerø. Foto: NTB Oliver Ravn Rønning (22) var elev ved kunstskolen i Kragerø. Foto: NTB

Rektor beskriver avdøde som en pliktoppfyllende elev. Hun er tydelig preget av minnene om Rønning.

– Han var en engasjert elev, både sosialt og i forbindelse med undervisningen, sier hun.

Dette er saken: Foto: Stig Bolme / NRK Ekspander/minimer faktaboks Natt til 27. november ble Oliver Ravn Rønning (22) slått i hjel med et balltre av kjæresten i en leilighet på Hovenga i Porsgrunn.

Kun få dager tidligere hadde paret leid og flyttet inn i leiligheten.

Drapsofferet ble født som kvinne, men så på seg selv om en mann. Den tiltalte ektefellen er juridisk sett en mann, men ønsker å bli omtalt som en kvinne.

En nå 19 år gammel kvinne er siktet for drapet. Hun var 18 år da hendelsen fant sted.

Rønnings mor ble vitne til deler av drapet på sønnen, da hun ventet utenfor parets leilighet.

De to oppsøkte legevakten i Porsgrunn kvelden før drapet skjedde, i forbindelse med en voldsepisode mellom de to. Den tiltalte ringte da til politiet, uten at de rykket ut. Avdødes etterlatte mener drapet kunne vært forhindret om de hadde kommet til stedet. Spesielenheten etterforsker nå om politiet kunne ha handlet annerledes.

Rettsaken startet mandag 17. juni.

Aktoratet har varslet at de vil be om forvaringsdom, mens forsvarer Heidi Ysen ber om full frifinnelse. Du kan lese mer om utviklingen i etterforskningen her.

Endret karakter

Tiltalte er juridisk sett en mann, men ønsker å bli omtalt som en kvinne.

Avdøde ble født som kvinne, men så på seg selv som mann.

Etter at Rønning møtte tiltalte sommeren 2023, skal det ha gått kort tid før han endret seg.

Oliver Ravn Rønning gikk på kunstskole i Kragerø. Studievenner og ansatte beskriver han som en rolig og snill person. Foto: Geir Olsen / NTB

For selv om 22-åringen virket glad for å ha møtt noen, endret han seg i måten å være på, husker vennen.

– Han gikk veldig fort i forsvar over meldinger, og begynte å svare sjeldnere. Vi pleide å skrive flere ganger om dagen, men dette avtok.

Rønning skal også ha begynt å oppføre seg uvanlig og rart de få gangene han var på skolen.

– Han så ut som et nervevrak, men benektet at noe var galt om man spurte.

Ble involvert i mange hendelser

Tiltalte erkjente ikke straffskyld da tiltalen mot henne ble lest opp fra aktoratet tidligere i uken.

Hun hevder å ha handlet i nødverge, og at hun var i livsfare da drapet skjedde.

19-åringen er også tiltalt for å ha vært voldelig mot 22-åringen ved to tilfeller før drapet, men nekter straffskyld.

Politi på åstedet etter drapet i Porsgrunn. Foto: Richard Aune / NRK

Disse hendelsene er også tema under vitnemålet fra studievennen og rektor fra kunstskolen.

Rektoren ble kontaktet av politiet etter den første voldsepisoden.

– Jeg ble veldig opprørt og overrasket over dette, men la til rette for at Ravn, kunne overnatte på skolen, forklarer hun.

Avdøde skal senere ha fortalt om flere voldsomme episoder i samtale med rektor, noe hun engasjerte seg sterkt i.

Hun bidro blant annet med å kjøre eleven sin til et krisesenter etter den andre voldsepisoden.

To dager senere forlot imidlertid 22-åringen krisesenteret og dro tilbake til huset der han og 19-åringen bodde.

Rektoren traff avdøde og studiekameraten dagen etter.

Det ble siste gang hun møtte Oliver Ravn Rønning.