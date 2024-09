– Jeg fikk en klump i magen. Når jeg ser bilen kommer, og er så nærme de to bilene den passerer, så får jeg sug i magen.

Det sier Morten Kvamme til NRK etter at han mandag kjørte langs Midgardsveien i Horten på vei hjem fra jobb.

Da ble han oppmerksom på et Viking-bergingskjøretøy, som kom i motsatt kjøreretning med blinkende lys.

Et skjermbilde fra dashbord-videoen viser hvordan flakvognen kjører midt mellom to biler. Foto: Morten Kvamme

Redningsbilen lå midt i kjørebanen med flere møtende biler.

– Den kom rundt en sving og imot bilene i høy hastighet. For det første er det dobbel sperrelinje, og så er det ikke et utrykningskjøretøy, sier Kvamme.

– Redningsbilen var bare noen centimeter fra de bilene han møtte først. Det var en vill, vill Viking, beskriver han.

Viking: – Skal ikke finne sted

Leder for Viking Redningstjeneste, Mikkel Skullerud, reagerer slik på videoen:

– Umiddelbart så er det ikke akseptabel kjøring fra vår side. Det er jo litt sjokkerende å se disse bildene, sier han.

Leder for redningstjenesten Mikkel Skullerud. Foto: Kilian Munch / Viking

Skullerud mener det ikke har noe å si hvilken hendelse den såkalte flakvognen var på vei til.

– Denne typen kjøring skal ikke finne sted. Og det finnes ingen type oppdrag som kan forsvare en sånn type forbikjøring, sier han.

Viking-lederen understreker at kjøringen ikke er i henhold til deres retningslinjer.

Hele uttalelsen fra Viking redningstjeneste Viking tar sterk avstand fra slik oppførsel i trafikken. Vi har fokus på forsvarlig kjøring i vår opplæring, og har retningslinjer for dette. Bergingsbiler faller ikke inn under kategorien som et utrykningskjøretøy, og selv om vi i gitte tilfeller bruker lyssignaler for å komme forsvarlig forbi hindringer/kø omfatter dette ikke avvik fra trafikkreglene. Dette gjøres for å kunne berge kjøretøy som hindrer trafikkavvikling og dermed sikre minst mulige samfunnsøkonomiske konsekvenser. Saken vil bli fulgt opp som en personalsak. På vegne av Viking Redningstjeneste AS ønsker jeg å beklage denne hendelsen på det sterkeste og forsikre om at den blir tatt på største alvor. Dette uttaler leder for Viking redningstjeste AS, Mikkel Skullerud.

Hva som eventuelt vil skje med sjåføren, vil ikke Skullerud gå inn på.

– Saken vil bli fulgt opp som en personalsak med aktuell stasjon og aktuell sjåfør. Det ønsker jeg ikke å kommentere videre.

Se hele videoen her:

En Viking-bergingsbil fanget av dashbordkamera i en forbikjøring nordover på Midgardsveien i Horten. Du trenger javascript for å se video. En Viking-bergingsbil fanget av dashbordkamera i en forbikjøring nordover på Midgardsveien i Horten.

– Hvordan vil du selv beskrive situasjonen i videoen?

– Først og fremst som en dårlig vurdering gjort av denne sjåføren som ikke kjører i henhold til opplæring og – ja, kall det folkeskikk. Ikke minst er jo også dette i strid med lovene i trafikken, sier Skullerud.

Han ønsker på vegne av Viking redningstjeneste å beklage hendelsen på det sterkeste.

– Jeg vil understreke at dette er noe vi ser som et alvorlig avvik. Vi er der for å hjelpe bilister, sier lederen.

På travel vei

Veien der forbikjøringen skjedde er hovedåren fra E18 mot fergekaia der Bastøfergen går mellom Horten og Moss.

Kameraet på Kvammes dashbord fanget opp hendelsen like før klokken 16 mandag 2. september.

Han ble i ettertid irritert, og reagerer på det han mener er farlig kjøring.

– Bilbergere gjør en formidabel jobb, og ser jo stygge ulykker hver dag. Dermed syns jeg det er litt overraskende at de velger å lage en så farlig situasjon selv, sier Kvamme.

Politiet: Ikke valgfag å kjøre varsomt

NRK har vært i kontakt med politioverbetjent Johannes Lien ved Politihøgskolen. Han er fag- og opplæringsansvarlig ved kjøreopplæringen der.

Lien mener det er vanskelig å bedømme denne spesifikke situasjonen ut fra videoen, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Er denne typen kjøring lovlig?

Johannes Lien er opplæringsansvarlig for utrykningskjøring ved Politihøgskolen. Foto: Privat

– Den kan være en lovhjemmel for det, hvis de er på vei til et oppdrag der de trengs for å for eksempel rydde veien, sier Lien.

Han peker på paragraf 4 til 9 i vegtrafikkloven. Paragrafene kan fravikes for «utrykningskjøretøy og fører av kjøretøy i polititjeneste og veiarbeidsmaskin eller annet kjøretøy som nyttes til arbeid på eller ved vei».

– Men det skal selvfølgelig være et oppdrag. Du kan ikke bare gjøre det fordi du har lyst. Og du kan uansett ikke fravike paragraf 3, understreker Lien.

Paragraf 3 sier at alle må ferdes hensynsfullt og være varsomme så det ikke oppstår fare.

– Det er ingen som får lov å fravike paragraf 3. Det må være hensynsfullt, aktsomt og varsomt. Det er ikke valgfag, understreker opplæringsansvarlig.