Etter at Monica Wickstrøm fortalte om sitt enorme pengeforbruk på mat har det kommet mange reaksjoner, også politiske.

Årsaken til at 56-åringen spiser langt mer enn andre er at hun har svært kort tarm etter flere operasjoner.

Bård Hoksrud (Frp) er andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

Han mener statsråden bør gripe inn raskt og sørge for at det er mulig å få støtte til mat som medisin i spesielle tilfeller.

– Jeg håper det er mulig å få til en forskriftsendring. En endring som gjør at hun kan få den ekstra maten som helsepersonell sier at hun trenger.

Hvis loven må endres så får vi få saken til Stortinget. Dette vil ikke gjelde mange mennesker i Norge, men noen få, sier Hoksrud.

VIL ENDRE FORSKRIFT: Bård Hoksrud mener at det må være mulig å få støtte til mat som medisin. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / JOHN-ANDRE SAMUELSEN

Hoksrud sier han allerede har tatt opp denne problemstillingen i Stortinget.

– Hvis det hadde vært medisin så hadde det ikke vært noe spørsmål. Da hadde hun fått det. Men siden det er mat hun trenger så får hun ikke den hjelpa. Og kan risikere å bli kasta på gata fordi hun ikke har råd til å betale for all maten.

Det er helt uverdig, mener Hoksrud.

Mener hjelpen må komme raskt

SVs nestleder, Marian Hussein, kommenterer at Monica trenger hjelp nå og ikke kan vente på forskrifts- og lovendringer.

– Hun har rett til å få en konkret og individuell vurdering fra NAV basert på ansattes faglige skjønn.

Hussein mener at sosialtjenestene må baseres på solidarisk raushet.

– Fellesskapet må kompensere Monica for de ekstrakostnadene som hennes sykdom påfører henne. Hun skal leve et mest mulig verdig liv. Jeg forventer at NAV tar det ansvaret, sier hun til NRK.

SOLIDARISK RAUSHET: Nestleder Foto: Javad M.Parsa / NT

Gir grunnstønad til ekstrautgifter

NRK har sendt spørsmål til to statsråder om problemstillingene i denne saken.

I Helse- og omsorgsdepartementet opplyser de at spørsmålene i stedet bør stilles til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Begrunnelsen er at det er de som har ansvaret for folketrygdeloven og reglene for grunnstønad.

Fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet får vi følgende svar fra statssekretær Tomas Norvoll (Ap).

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Tomas Norvoll, ønsker ikke å kommentere enkeltsaker. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Jeg ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men personer som har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom kan motta grunnstønad.

Det er en skattefri ytelse som blant annet kan gis til personer som har fordyret kosthold på grunn av en nødvendig spesialdiett, opplyser Norvoll.

Folk reagerer ulikt på dietter

Mage-tarmforbundet mener at det er opplagt at Monica Wickstrøm burde få økonomisk støtte til å dekke dietten.

– Det er hennes behandling, på lik linje med andre som tar medisiner for andre sykdommer, sier generalsekretær Mads Johansson.

Nav-leder Per Henning Johannesen sier at støtten Monica Wickstrøm får er innenfor gjeldende lov og regelverk. Foto: petter melsom / nrk

Han sier at forbundet er kjent med at mange med mage-tarmsykdommer opplever bedring av å gjøre endringer på kostholdet sitt.

– I 2019 gjennomførte vi en spørreundersøkelse som viste at 82 prosent av de med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt opplevde bedring av å endre på kostholdet sitt. Vi vet at mange baserer seg på råvarebasert kosthold, slik det Monica gjør.

– Har dere forslag til endring av regelverket?

– Dersom en legespesialist etter utprøving av matvarer med pasienten anbefaler en bestemt diett, og dette skaper ekstrakostnader, bør dette være tilstrekkelig dokumentasjon til å kvalifisere til å få støtte fra staten, mener Johansson.

I dag kreves det at dietten skal være alminnelig anerkjent og vitenskapelig dokumentert. Problemet er at kosthold ikke er rett fram og folk reagerer ulikt på diettene, legger han til.

Wickstrøm må jevnlig ta spise- og drikkepauser for å få i seg nok mat. Foto: Tom Ole Buaas

Faller mellom to stoler

Leder for Nav i Tønsberg, Per Henning Johansen, sier at de forstår at Monica Wickstrøm har en vanskelig situasjon og gjerne skulle hatt mer hjelp fra dem.

– Nav Tønsberg vurderer at stønadene hun mottar, både fra folketrygden og sosialtjenesten, er innenfor gjeldende lov og regelverk. Nav har ikke ansvar for å dekke kostnader utover våre rammer ved særskilt medisinske behov, sier han.

Ifølge Johannesen mottar Wickstrøm økonomisk sosialhjelp for å dekke hennes behov for å leve og bo, i tillegg til stønad fra folketrygden for å dekke merkostnader knyttet til hennes helsesituasjon.

I tillegg mottar hun ekstra sosialhjelp basert på legeerklæringen, som sier at hun har ekstra høyt matbudsjett på grunn av hennes helsesituasjon.

Monica Wickstrøm frykter at hun må flytte i bilen for å kunne beholde hundene sine. Foto: Roald Marker / NRK

Flytter ut i bilen

Wickstrøm føler likevel at hun havner mellom to stoler i møte med det offentlige.

Hun mener at hun bør få helsehjelp ved mat som medisin, og ikke bli tvunget til stadig å søke sosialhjelp.

– Sosialhjelpen gjør at jeg blir fratatt andre inntekter og dermed får begrenset livskvalitet, sier hun.

Det frykter hun vil få konsekvenser for hennes lidenskap for hunder, der hun blant annet har vært på landslaget.

– Jeg flytter heller ut i bilen enn å gi fra meg hundene. De er hele livet mitt og var det som holdt meg oppe i den vanskelige tiden etter operasjonene. At jeg må flytte ut kan dessverre bli situasjonen allerede denne måneden, sier hun.