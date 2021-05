Ber om 21 års forvaring etter drapet på Thea

Den 46 år gamle mannen som er tiltalt for å ha drept 31 år gamle Thea Halvorsen Braavold i Sandefjord i fjor, bør dømmes til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Det sa førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland i sin prosedyre i Vestfold tingrett i dag.

Katteland begrunner påstanden med at drapet på Braavold er det andre drapet til 46-åringen og at han er særdeles farlig.

Kjæresten tiltalt

Thea Halvorsen Braavold (31) ble funnet brutalt drept i sin egen leilighet i Sandefjord, søndag 2. februar 2020.

Kort tid etter ble kjæresten pågrepet og siktet for drapet. Den 46 år gamle mannen nekter straffskyld og har nevnt flere personer som han mener kan ha utført drapet.

Ifølge aktor er saken etterforsket bredt uten at det er funnet spor etter det i etterforskningen.

– Ville avslutte forholdet

I sin prosedyre sa aktor at de tror Braavold ville avslutte forholdet til 46-åringen.

Aktor viste til at Braavold både sendte en melding og ringte en venninne lørdag kveld 1. februar og fortalte at kjæresten var ustabil.

Hun fortalte også venninnen at kjæresten hadde plaget henne i to timer samme kveld. Ifølge etterforskningen slettet hun også kjæresten fra sosiale medier.

Dagen etter ble Thea Halvorsen Braavold funnet død i det som beskrives som et svært brutalt drap.

TENTE LYS: Flere tente lykter og la ned blomster utenfor boligen hvor drapet skjedde. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Funnet DNA

46-åringen nekter for at han var hos Braavold søndag morgen, men naboer hørte en person komme på besøk på samme tidspunkt som politiet kjørte ham til kjæresten.

Aktor sa i sin prosedyre at det ikke var tegn til kamp i leiligheten som tyder på at noen har kommet for å ta Braavold. I tillegg er tiltaltes DNA er funnet på en kniv som politiet mener er brukt til drapet.

Tiltalte skal også ha oppsøkt en felles venn og fortalt at Braavold var død.

– Han sa «Thea er død, Thea er død. Håper du kan tilgi meg. Jeg vil leve med dette resten av livet», forklarte vitnet i retten.

– Min klient har nektet straffskyld i denne saken. Jeg vil trekke frem momentene som trekker i den retning, fortalte forsvarsadvokat Jonny Sveen til NRK tirsdag.

Sveen kommer med sin prosedyre senere i dag.

Tidligere drapsdømt

Rettssaken mot den 46 år gamle mannen startet i Vestfold tingrett mandag 10. mai.

Psykiaterne som undersøkte 46-åringen har konkludert med at han var strafferettslig tilregnelig.

Mannen er tidligere dømt for et annet drap og ble løslatt i september 2018 etter å ha sonet ferdig dommen.

De sakkyndige mener det er stor risiko for at tiltalte vil begå nye voldshandlinger.