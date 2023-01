«Vi trenger deres hjelp til å forsøke en foreldreovertagelse av Haga skole 20. og 21. april. Får vi til det?».

Det spør rektorene Inger Elise Kuhlmeyer og Terje Larsen og FAU ved Haga skole i et skriv til foreldrene.

Skolene skal snart slås sammen til en barn- og ungdomsskole og personalet har behov for å bygge felles kultur.

– Det er utfordrende å møtes i hverdagen når vi er på to skoler, og det er en del ting som må jobbes med, sier Terje Larsen til NRK.

Han er rektor på Sande ungdomsskole og blir virksomhetsleder for den nye Klokkerjordet skole som åpner august i år.

Det var Sande Avis som omtalte saken først.

Gode tilbakemeldinger

Tidligere var han rektor ved Galleberg skole og ved to anledninger hadde de foreldreovertagelse der.

– Vi fikk så gode tilbakemeldinger fra foreldrene på at det hadde vært en positiv og fin ting. De ble kjent med ungene sine og klassen på en annen måte.

De gangene steppet ikke foreldrene inn som norsk- eller mattelærer. I stedet hadde de med seg elevene på blant annet en gård, besøk på biblioteket og forelesning om lokalhistorie, forteller rektoren.

Engasjement

Dette har skapt engasjement i Holmestrand kommune, ifølge Larsen.

– Kommunens ledergruppe stiller opp de to dagene.

Han forteller at de ikke ser noen ulemper med foreldreovertakelse, men at det er en del ting som må tenkes gjennom på forhånd.

– For eksempel med sårbare barn. Vi må ha et opplegg. Det kan ikke bare rase inn 50 foreldre og vær så god – dette må planlegges.

Foreldrene blir hørt

– Vi tenkte at dette var for så vidt nytt og nyskapende på mange mulige måter, sier Anita Leifsen-Christoffersen.

Hun er leder for FAU på Haga skole og uttaler seg i denne saken som det, og ikke forelder.

FAU: Anita Leifsen-Christoffersen er leder for FAU på Haga skole. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det kom til å være mye delte meninger om dette forslaget, tenkte de. Og ville sikre at foreldrene ble representert på best mulig måte.

– Derfor var vår tilbakemelding å gjennomføre et stort foreldremøte, for å få feedback fra foreldrene. Det er de som skal bestemme om dette blir gjennomført eller ikke.

Leifsen-Christoffersen sier at de ikke vil gå ut med om de er for eller imot dette forslaget.

– Hvis vi skal overta, så er det 100 superengasjerte foreldre som stiller opp, sier hun.

Positiv

Foreldreovertakelse har vært praktisert enkelte steder i landet for flere år siden, forteller Marius Chramer i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Han synes det er et interessant prosjekt.

Marius Chramer er utvalgsleder i Foreldreutvalget for grunnopplæringa (FUG). Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

– Vi tenker at det er spennende og spenstig opplegg, der foreldrene ser ut til å være godt involvert i prosessen. Det er vi i FUG veldig glad for.

De ser ingen grunn til at dette ikke skal være vinn-vinn-situasjon for alle parter.

– Her er det mye å hente både for elever, foreldre og for skolen.

FUG tror det kan være noen positive dager for elevene, og spesielt for elever som mistrives på skolen.

– Her ønsker skolen tydeligvis å spille på lag med foreldrene og det må vi heie på. Også er vi veldig spent på om foreldrene blir med på dette, sier Chramer.