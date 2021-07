Per Magne Pedersen har akkurat bygd ei hytte i Tuddal i Telemark. Hytta er den første bygningen i eit nytt hyttefelt, og Pedersen er godt nøgd.

Men han er ikkje like nøgd med dei uventa besøka han får.

For når kona er heime i Drammen, og bilen ikkje står parkert utanfor hytta, dukkar det plutseleg opp folk i vindauga.

– Det har skjedd tre gonger til no. Eg synest det er ubehageleg, seier Pedersen.

Per Magne Pedersen har hytte i Tuddal i Telemark. Han kjem opphavleg frå Sotra, men er busett i Drammen. Foto: Privat

Ber folk skjerpe seg

I førre veke stod plutseleg to personar ein halv meter frå vindauget på hytta til Pedersen. Mannen og kvinna kikka inn, men snudde raskt og gjekk ut på vegen da dei skjønte at det var folk i hytta.

Da tok Pedersen eit bilete av dei.

– Dei får fart på seg når dei ser meg gjennom vindauget, seier hytteeigaren.

I frustrasjon publiserte Pedersen bilete på sosiale medium, og det var mange som kjende seg att i situasjonen. Tydelegvis er det ikkje uvanleg at folk kikkar inn i hytter.

– Dette har alle med hytte i Noreg opplevd, skriv ein brukar som kommentar til bilete på Twitter.

Av dei mange kommentarane frå folk er dei fleste einige om at det er frekt å kikke inn i ei hytte på den måten.

Men så er det også ein person som viser til allemannsretten.

Dette bilete publiserte Per Magne Pedersen på Twitter i førre veke. I teksten skreiv han: «Brått stod desse to kroppane og kikka inn vindauget på hytta. Det er visst umogeleg å få fred når eg ikkje har bilen ståande. Tredje tilfellet på kort tid. (Dei stod heilt inntil).»

Styreleiaren i Noregs Hytteeigarforbund Trond Hagen skjønnar godt at Pedersen blir frustrert. Han har sjølv opplevd å få nysgjerrige folk tett på hytta.

No ber han folk om å skjerpe seg.

– Det er uakseptabelt å kikke inn i andre sine hytter på den måten. Ein kan jo skremme livet av folk, seier Hagen.

Styreleiaren opplever at folk har lettare for å ta seg til rette på hytter når dei ligg i skog og mark eller på fjellet.

Trond Hagen er styreleiar i Noregs Hytteeigarforbund. Foto: Norges Hytteforbund

– Allemannsretten gjev deg ikkje rett til å kikke inn vindauga til folk.

Rett og plikt

– Dette viser at det er viktig å gjere folk merksame på at slikt ikkje er greitt, seier generalsekretær i Norsk Friluftsliv Bente Lier.

Hennar organisasjon jobbar for å fremje allemannsretten. Men ho opplever at folk gløymer pliktene som følgjer med til denne retten.

– Ein skal ferdast med omsyn til naturen, grunneigarar og andre folk. Å kikke inn vindauge på hytter er ikkje greitt, seier Lier.

Allemannsretten Ekspandér faktaboks Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphald i norsk natur. Den gjeld når du er i skogen, på fjellet, sjøen og elva, i vatna – uavhengig av kven som er grunneigar.

Du kan også hauste av naturen: plukke bær, sopp og blomster, eller fiske saltvassfisk.

Ferdselen og opphaldet må skje innanfor visse grenser, og på ein slik måte at du ikkje er til ulempe for grunneigaren, og andre som er på tur.

Du skal alltid ta deg fram med varsemd og ta vare på naturen der du ferdast.

Retten til fri ferdsel og opphald er forankra i friluftsloven, som blei vedtatt i 1957. Loven avklarer forholdet mellom friluftsliv og retten grunneigar har til å disponere eigen grunn, og den tar omsyn til begge deler.

Allemannsretten gjev deg rettar, men også plikter. Det er også viktig å vere klar over at alle rettane som allemannsretten gjev, er avgrensa.

Fri ferdsel og opphald skal gå føre seg utan nemneverdig ulempe for andre. Allemannsretten tar sikte på å regulere bruken, slik at skadane på naturmiljøet blir minimale, og at konfliktnivået blir dempa. Kjelde: Miljødirektoratet

Bente Lier er generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Ein paraplyorganisasjon for blant anna DNT og NJFF. Foto: Gard Eirik Arneberg / Norsk Friluftsliv

Flagg på hytta

Per Magne Pedersen tek no grep for å vise folk at han er til stades på hytta. Slik at han ikkje får fleire nysgjerrige folk i vindauga.

– Eg har sett opp det norske flagget. I tillegg vurderer eg fleire grep. Eg får forske litt på kva som funkar, seier hytteeigaren.

Trond Hagen i hytteeigarforbundet seier flagg kan vere ei god løysing for å vise at ein er på hytta. I tillegg oppfordrar han folk til å stenge for vindauge og dører når ein reiser frå hytta.

Da er sjansen mindre for at folk tek seg ein kikk.