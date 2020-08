Bekymret over tomme krisesenter: – Aldri vært så stille som nå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I flere måneder kom det nesten ingen meldinger om vold i hjemmet. Alt stoppet opp etter 12. mars.

Flere krisesenter er nå bekymret over at besøkstallene ikke tar seg opp igjen.

– Vi synes det er skummelt og er kjempebekymret. Det har aldri vært så tomt hos oss før, sier daglig leder ved Kongsberg krisesenter, Anita Skullestad.

Det var TA som først omtalte saken.

Store konsekvenser

Sommeren er gjerne en rolig periode. Men Skullestad har aldri opplevd krisesenteret så stille noen gang.

Hun frykter alvorlige følger for dem som lever med vold i hjemmet uten å oppsøke hjelp.

– Når det ikke blir oppdaget, lever de i volden lenger enn nødvendig. Volden er ofte stygg og grov. Vi har også sett saker i nyhetsbildet der volden har ført til drap.

BEKYMRET: Daglig leder av Krisesenteret i Telemark, Svein Gjerseth. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Antallet besøkende har gått kraftig ned også ved Krisesenteret i Telemark. De har hatt 10 beboere innom fra mars til nå. I løpet av et normalt år har de rundt 70.

Daglig leder Svein Gjerseth er bekymret, og tror ikke volden har blitt betydelig mindre.

– Det er dermed mange voksne og barn som lever i et voldshelvete hjemme.

Politiet deler også bekymringen.

– Det er vanskelig å forutse når vi vil se senskadene eller ringvirkningene av korona, sier familievoldkoordinator i Sør-Øst politidistrikt, Silje Asdøl.

Færre med barn

Ved Krise- og incestsenteret i Fredrikstad har de mindre pågang. Men den største forskjellen er at færre med utenlandsk bakgrunn oppsøker dem nå.

– Vanligvis pleier vi å ha over 60 prosent fra andre land. Nå er det flere etnisk norske som besøker oss, sier virksomhetsleder Marie Lindèn.

Hennes største bekymring er at barna uteblir. Det er færre besøkende med barn enn vanlig.

– Jeg tror det er store mørketall. Jeg antar at det er færre som kommer hit som har behov for hjelp fra oss nå enn ellers.

BLANK TAVLE: De har kun én beboer ved Krisesenteret i Telemark i Skien. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Frykter grovere vold

Ved Krisesenteret i Kristiansand er derimot besøket på vei tilbake til normalen.

Det er faglig leder, Tove Hægg Versland, glad for. Når folk kommer til dem betyr det at de har behov for det.

– Hjemmet er det farligste stedet å være for en som er i et voldelig forhold. Det forandrer seg ikke med hardere smittevernregler og korona.

Nå er hun bekymret for at en forverret smittesituasjon kan føre til at voldsutsatte ikke oppsøker dem.

– Faren for at volden øker, både i hyppighet og intensitet, er stor, sier Hægg Versland.

Fullt trøkk

Ved Oslo krisesenter opplever de nå flere henvendelser enn normalt fra voldsutsatte som trenger hjelp.

– Det er fullt trøkk, sier daglig leder Inger-Lise W. Larsen.

Stigningen kom etter at barnehager og skoler åpnet igjen. Larsen forklarer at kvinner som lever med voldsutøvere ofte er lydige.

Når myndighetene sier at du må holde deg inne, så gjør de det.

– Det er ikke da du tar med deg ungene og flytter på krisesenteret.

Hun tror også at voldsutøvere kan ha brukt dette for å kontrollere partneren sin.

TOMT: Det er lite aktivitet på kjøkkenet ved Krisesenteret i Telemark. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Alltid åpent

Krisesentersekretariatet har ingen fullstendig oversikt over besøkstall ved landets krisesenter akkurat nå.

De deler likevel frykten med krisesentrene som opplever lavere besøk.

Alle landets krisesenter holder åpent. De har også dagtilbud og mulighet til å bistå over telefon.

Krisesentrene har også isolasjonsmuligheter, dersom det er mistanke om koronasmitte.