Torsdag deltok over 1000 barn og unge i Norges største digitale gymtime i Horten.

Et kvarter med enkle øvelser i klasserommet gjorde elevene både svette og andpustne.

To instruktører viste treningsopplegget på stream, etter initiativ fra fastlege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle.

Han påpeker at 30 prosent av norske elever har beveget seg mindre enn 30 minutter i løpet av dagen under pandemien.

TOK INITIATIV: Barn lærer bedre hvis de får bevege seg litt mer, sier fastlege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle som tok initiativ til den nasjonale gymtimen i Horten. Foto: PHILIP HOFGAARD

Hjelle vil vise hvor lite som skal til for å få inn fysisk aktivitet i skolehverdagen.

– Stillesitting er ikke bra for barns helse og utvikling. Litt bevegelse stimulerer hjernen slik at man lærer bedre, sier fastlegen.

Over 1000 skoleelever deltok på digital gymtime i Horten. Du trenger javascript for å se video. Over 1000 skoleelever deltok på digital gymtime i Horten.

Overvektige

En høy andel nordmenn mellom 18 og 92 år har overvekt og fedme, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

Mange har et forbedringspotensial i kostholdet, ifølge undersøkelsen.

Inntaket av frukt og grønt er lavt, i snitt to porsjoner hver dag, inkludert jus.

30 prosent spiser godteri minst tre ganger i uka.

Også tall fra den nasjonale folkehelseundersøkelsen 2020 viste at 23 prosent i alderen 18–24 år selv mener at de spiser mindre sunt nå enn før koronaen.

Flere i aldersgruppen sier at de i tillegg har blitt mindre fysisk aktive.

Fem minutter er nok

Fastlegen mener skolen må sette av mer tid til fysisk aktivitet.

– Dette viser hvor lite som skal til og hvor enkelt det kan gjøres, sier han.

En kort pause med bevegelser er nok.

– Vi vet fra forskning at så lite som fem minutter for å bli litt svett og andpusten, gjør at du har bedre konsentrasjon, hukommelse og lærer bedre i en time etterpå, sier Hjelle.

PÅ STREAM: Flere enn 1000 elever deltok på den nasjonale gymtimen der instruktører viste øvelser på stream. Foto: PHILIP HOFGAARD / NRK

Planen er å kunne tilby treningen til alle norske skoler.

– Det er unaturlig at barn skal sitte stille store deler av skoledagen og høre på voksne snakke. Barn har det bedre og lærer bedre hvis de får bevege seg litt mer, sier Hjelle.

Fornøyde

Elever ved Orerønningen ungdomsskole i Horten synes gymtimen i klasserommet fungerte bra.

– Det var et greit opplegg å komme litt i bevegelse midt i skoledagen. Vi har vært mye inne når det har vært hjemmeskole, sier Joakim Klaastad.

FORNØYDE: 15 minutter med fysiske øvelser i klasserommet funket bra, synes Joakim Klaastad og Vetle Hammersvik i 10C ved Orerønningen ungdomsskole. Foto: PHILIP HOFGAARD / NRK

– Det var litt spenstig, men gjorde susen. Jeg ble varm, sier Vetle Hammersvik.

– Det kan bidra med å gjøre klassemiljøet enda bedre, når vi gjør noe annerledes enn bare å sitte ved pulten, sier han.