Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Prisen på nye dekk har økt med 20-50 prosent, ifølge dekkforhandlere.

Dekksentre opplever at flere nå velger å gå ned på kvalitet for å spare penger.

NAF advarer mot å kjøre med dårlige dekk og mener det er en sikkerhetsrisiko.

Prisøkningen skyldes at mye av dekkproduksjonen har vært i Russland.

NAF råder folk til å bytte dekk når mønsterdybden nærmer seg fire millimeter eller dekkene er seks år gamle. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er klart det koster, men det er en billig forsikring for å holde seg på veien, sier Morten Bjønnes.

Denne uka måtte han punge ut med 8600 kroner da han måtte ha fire nye vinterdekk til bilen, en MINI Countryman. Da hadde han i tillegg fått en god rabatt.

– Det burde være billigere fordi det er en trygghet for oss alle. Det er ikke alle som kan kjøpe dekk. Da velger folk kanskje dårlige dekk og sklir fort av veien, sier han.

Går ned på kvaliteten

Dekkforhandlere som NRK har vært i kontakt med mener prisen på dekk har økt på mellom 20 og 50 prosent i år.

– Veldig mange får sjokk, sier daglig leder ved Nenset dekksenter i Skien, Morten Gran.

Morten Gran, daglig leder i Nenset dekksenter, Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Har du en stor bil med store hjul, som en SUV eller godt utstyrt elbil, kan fire nye dekk bety en utgift på 15 000–20 000 kroner, forteller han.

– Folk vet ikke alltid hvordan de skal klare en så stor utgift, sier Gran.

Dekksentre har dekk i tre kategorier: De beste dekkene koster 13–15 000 kroner, mens medium kvalitet ligger på 10–12 000 kroner.

De billigste koster 8000 kroner.

– Folk blir overrasket. Det er vesentlig dyrere enn for to år siden, forteller Fredrik Bergan, daglig leder i Bergan og Ståland i Skien. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Dekkforhandlere opplever at flere nå velger å gå ned på kvalitet for å spare penger.

– De velger et hakk lavere kvalitet med tanke på pris. Det ser vi tydelig. Det går mest i mellomklassedekk, sier Fredrik Bergan, daglig leder i Bergan og Ståland i Skien.

Noen dropper også å bytte dekk, og velger å kjøre på de gamle.

– Det er mange som bare skal kjøre litt til, selv om vi sier at de bør bytte dekkene sine. Det er klart at det skaper farlige situasjoner for andre, sier Jon Gravir i Jons Dekk & Felg i Porsgrunn.

Daglig leder i Jons Dekk & Felg, Jon Gravir, opplever en del er villige til å ha dårlige grep. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Advarer mot billigdekk

NAF er bekymret for at prisøkningen kan føre til at folk kjører med dårlige dekk.

– I en tid hvor prisene på alt stiger, er det en fare at folk ikke bytter dekk på grunn av kostnaden, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

– Kjøp dekk etter de forholdene man stort sett kjører på i hverdagen, råder Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF. Foto: NAF

Det er ikke her man bør spare, råder han.

– Det handler om sikkerhet for seg og sine, og alle andre som ferdes i trafikken, sier Sødal.

Opp mot 10.000 kroner må man regne med å betale for fire nye dekk, ifølge Sødal.

Han advarer mot å velge de billigste dekkene.

NAF-testen av årets dekk viste at åtte år gamle testvinnere var like gode som de billigste budsjettdekkene.

Det sier mest om kvaliteten på billigdekkene, mener Sødal.

– Det er viktig å bruke penger på dekk. Det er den kontakten bilen har med veien og underlaget, sier han.

Tilgang er ikke et problem

Mønsterdybden på vinterdekk skal være minst tre millimeter.

Nærmer den seg fire millimeter, bør du bytte, råder Sødal.

– Er dekkene seks år, er det lurt å bytte ut.

Prisøkningen skyldes at mye av dekkproduksjonen har vært i Russland, forklarer Sødal.

– I fjor var det vanskelig å få tak i dekk på grunn av dette. I år er det ikke noe problem med tilgangen, men prisene har økt, sier han.