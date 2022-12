– Her er det kaldt, sier Heidi Svendsen Torkveen.

På soverommene i andre etasje måler gradestokken mellom sju og ti grader.

KALDT: Gradestokken viser bare sju grader på et av soverommene i andre etasje. Heidi Svendsen Torkveen har sett seg nødt til å slå av varmen her for å spare strøm. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Familien bruker ikke penger på å varme opp andre etasje som et strømsparingstiltak.

Tidligere har varmeovnene stått på, men i høst ble strømregningen for høy.

– Vi så ikke andre muligheter enn å gjøre dette, forteller hun.

Hun passer på at temperaturen ikke blir så lav at den går utover helsa til barna.

FYRER MED VED: Familien samles mer i stua i første etasje der det er godt og varmt. – Heldigvis har vi mye ved, så vi får fyret godt i stua, sier Heidi Svendsen Torkveen. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

De er ikke alene om å senke temperaturen i deler av boligen som et tiltak for å spare strøm.

Flere forsikringsselskaper og rørleggere som NRK har vært i kontakt med, er bekymret for at folk nå skrur av varmen og lar rom stå for kalde.

Det kan føre til dyre vannskader fordi vannrør skjult i veggen fryser og sprekker.

Hvor kaldt er for kaldt?

Men hvor kaldt kan man ha det for at forsikringsselskapene dekker skader?

Flere anbefaler å holde en temperatur på minimum 10 grader.

– Da har man en grei sikkerhetsmargin. Det er 10 grader ned til det begynner å fryse og skulle det skje noe uforutsett, har du fortsatt litt å gå på, sier Ole Irgens i Trygg forsikring.

Du vil få dekket skader dersom temperaturen er lavere enn dette.

– Kravet er at en holder en temperatur som gjør at ikke rør fryser og kan gjøre store skader eller at ting blir ødelagt, sier Arne Voll i Gjensidige forsikring.

Blir det minusgrader på rommet, vil forsikringsselskapet kunne si at du har vært uforsiktig.

Da kan du risikere å betale for skader eller deler av den selv.

– Vi sier at du skal holde det frostfritt og så er det opptil hver enkelt hva det betyr. Hvis du har sagt fem grader og tenkte det var nok, tror jeg nok det vil være innenfor, sier Irgens.

Særlig bad og vaskerom bør det være en viss temperatur i, men det går vannrør i veggen gjennom mange andre rom også, forklarer kommunikasjonssjef i If forsikring, Sigmund Clementz.

– I verste fall må du betale hele regninga selv, men da skal du ha vært veldig uforstandig, sier han.

NOK VARME: – Om det er åtte eller 12 grader, tror jeg ikke spiller så stor rolle. Men blir det minusgrader på rommet, er det uheldig og du vil få en ispropp i løpet av kort tid, sier Sigmund Clementz i If forsikring. Foto: If

Utbetalte milliarder i erstatning

I fjor utgjorde vannskader som var meldt inn til forsikringsselskapene etter frost nesten 400 millioner kroner i hus og hytter, viser tall fra Finans Norge.

I snitt var erstatningen på frostskadene på rundt 45.000 kroner i 2021.

Forsikringsselskapene er bekymret for at dette vil øke i tida framover.

En stor vannskade kan koste opptil flere hundre tusen.

Vannskadene oppdager man ikke når det er kaldt og vannrørene fryser.

– Når dette tiner opp igjen, står vannspruten ut av vannrøret. Det er en situasjon du ikke ønsker, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If forsikring.

Problem hvert år

Vannskader etter sprukne vannrør er et gjentakende problem hvert år, forteller rørlegger Per Ove Johansen i Skien Rør og Flis AS.

Han mener folk må tenke seg om før de forlater huset eller hytta.

– Steng hovedkrana når du reiser og ha på iallfall fem grader der det er våtrom og rør. Mange har det fint og varmt i stuer, men en kald trappeoppgang og tenker ikke på hvor rørene går, sier han.