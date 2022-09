De første dagene var det gøy, men nå er Adrian Kroken Nicolaisen lei spilling. Han skulle heller vært på skolen.

– Det var morsomt de første dagene, men jeg tror alle nå synes det er kjedelig. I starten var vi ganske mye sammen, men nå er vi bare digitalt sammen, forteller Adrian, i gamingstolen på gutterommet.

Her har han og kameratene sittet en del de siste ukene. Lærerne deres har vært i streik.

– Nå gjør jeg ingenting. Jeg har ikke matte eller noen ting. Jeg savner det. Jeg kjenner at jeg ikke skjønner all «matten» nå. Det er kjedelig.

Barneombudet er bekymret

Den fremste arbeidsoppgaven som barneombud Inga Bejer Engh har er å rope høyt hvis barnas rettigheter står i fare. Det gjør hun nå.

ALVORLIG: Barneombud Inga Bejer Engh har sendt brev til regjeringen, hvor hun uttrykker sin bekymring for barnas beste i forbindelse med streiken. Foto: Roar Strøm / NRK

– Hver dag er alvorlig. Når denne streiken er over må både kommunene og regjeringen sette seg ned og tenke ut alle mulige tiltak de kan sette inn. Slik at de sikrer at dette læringstapet ikke er noe barn bringer med seg videre, og som kanskje fører til frafall, sier Engh.

Hun legger til at hun er bekymret for barna, som allerede har fått et dårligere undervisningsopplegg under pandemien.

– Koronakommisjonens siste rapport konkluderte med at vi ikke klarte å beskytte dem på en god nok måte, og nå har de fått dette i tillegg.

Streiken og barns rettigheter er begge grunnleggende. Derfor er denne situasjonen kommet til et vippepunkt, mener barneombudet.

– Nå er vi i en situasjon hvor regjeringen nå må veie disse rettighetene opp mot hverandre.

FAU: Sterk urettferdighet

I Porsgrunn har lærerstreiken vart i fem uker. FAU frykter en femteklassing de siste årene, kan ha hatt så mye som ett år borte fra skolen, altså om lag 1/4 av skolegangen hittil.

Foreldre ved flere skoler har derfor gått sammen om å skrive brev til norske myndigheter om hvilke konsekvenser streiken får.

FAU-leder ved Grønli skole, Vidar Friis, er en av dem som er bekymret for alt elevene går glipp av.

BEKYMRET: FAU-leder ved Grønli skole, Vidar Friis, sier ikke at streiken skal avsluttes, men mener streikeretten ikke kan overgå helse, og heller ikke utdanningsretten. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Nå er de bare hjemme. Det er ikke noe krav, ikke noe lekser, det er ingenting for mange av dem.

– Er dette brudd på opplæringsloven mener dere?

– Helt klart. De har krav på en viss form for opplæring. Det var unntakstilstander i pandemien i arbeidslivet og alt som var, men nå er det bare elevene det går utover.

Håper streiken slutter

Adrian og kameratene ble vant til å sitte hjemme under pandemien, men da fikk de i hvert fall digital undervisning. Nå ønsker nå at streiken skal ta slutt.

– Jeg synes lærerne fortjener lønnen de har lyst på, men jeg synes det er dumt at det er streik. Vi lærer veldig mye mindre, sier Adrian.

Barn har en grunnlovsfestet rett til opplæring, og har rett på god utvikling, sier barneombud Engh.

– Skolen er en viktig faktor i barns liv, ikke bare når det gjelder opplæring, men også hvordan de fungerer godt i hverdagen.

Det siste punktet er spesielt viktig for sårbare barn, påpeker Engh.

I morgen skal partene i streiken møtes hos Riksmekleren klokka 10. Dette møtet ser barneombudet frem til.

– Det er bra, ingen av oss kan sitte og se på dette. Vi er nødt til å få en løsning på dette så fort som mulig.

Utdanningsforbundet har varslet at de tar ut 300 nye lærere i streik fra onsdag neste uke. Dermed vil antall lærere i streik øke til rundt 8.450 på landsbasis.