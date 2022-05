Hele barnehagen brenner ned, meldte politiet på Twitter torsdag formiddag.

Melding om brannen kom rett over klokka ni, og da stod det flammer opp av den ene delen av bygget.

– Brannvesenet meldte raskt at de hadde fått slukket de største flammene, men det brant inne i veggene og det viste seg at det var vanskelig å slukke helt, forteller operasjonsleder hos politiet Jan Kristian Johnsrud.

RASKT KONTROLL: Brannvesenet var raskt på stedet, og fikk kontroll på brannen slik at den ikke spredde seg til nabobebyggelse. Foto: Roy Isnes

Etter hvert brant den ene delen av barnehagen helt opp og taket raste sammen.

– Etter som brannen spredde seg konsentrerte brannvesenet seg mest om å hindre spredning til andre bygninger eller vegetasjon i området, forteller han videre.

Møter barna i morgen

– Du får jo sjokk egentlig først og fremst, og så var jeg sjeleglad for at det var stengt, og at det ikke var barn og voksne der.

Det forteller barnehageleder Inger Johanne Vibeto til NRK.

Til sammen er det ca. 30 barn og 10 ansatte i den kommunale barnehagen.

Vibeto har allerede klart å finne en løsning for morgendagen, slik at de har et tilbud for barna og foreldrene. De skal da møtes på læringssenteret i Kragerø, som er nabobygget til barnehagen.

Selv om det blir et begrenset tilbud er hun glad det ordnet seg raskt. Hun mener det er viktig at de møtes for å snakke om det som har skjedd.

– Vi kommer til å snakke med barna om at barnehagen har brent ned, men at vi er glade for at vi fortsatt kan være sammen.

I og med at ingen vet hva som er årsaken til brannen foreløpig, vil fokuset være på tida fremover og hvor de skal være. Samtidig sier hun at det er viktig å bearbeide de følelsene som ungene kommer med.

Hun legger til at de jobber med å finne en langsiktig løsing på hvor de skal være fremover, og håper å ha det klart etter helgen.

Ikke fare for spredning

Brannvesenet har hele formiddagen jobbet med slukking, og det er ikke lenger fare for spredning til nabobebyggelse.

ETTERSLUKKING: Brannvesenet blir på branntomta en stund fremover for å sørge for at brannen ikke blusser opp igjen. Foto: Roy Isnes

Politiet ber alle som bor i området sør for barnehagen å holde dører og vinduer lukket, samt skru av ventilasjonsanlegg.

Brannvesenet har startet etterslukking og kommer til å være der en del timer fremover opplyser politiet.

– Videre skal vi sperre av området sånn at ikke andre kan komme inn der. Så vil politiet starte etterforskning og foreta en teknisk undersøkelse på et senere tidspunkt, sier Johnsrud.

– Vet dere hvordan brannen kan ha oppstått?

– Nei, vi vet ikke hvordan brannen kan ha startet.

Politi og brannvesen får nå hjelp av kommunen til å sette opp gjerder rundt branntomta, og politiet henger opp sperrebånd.

Ordfører i Kragerø Grunde Wegar Knudsen forteller til NRK at eiendomsavdelingen nå har fått tak i nok byggeplassgjerder til å sikre branntomta på en forsvarlig måte.

– Hvor utfordrende er det å raskt få på plass et godt tilbud til familiene som er rammet?

– Det er klart at det er utfordrende. Det fine her er at vi har noen ledige lokaler rett borte i gata fra der barnehagen ligger, som er tilpasset noenlunde for barnedrift. Det blir den samme naturen barna er vant med og den samme veien å kjøre ned om morgen, og det tror jeg er viktig.

TRIST DAG: Ordfører i Kragerø Grunde Wegar Knudsen sier han er lei seg for det som har skjedd, men at han er veldig glad det var en fridag (arkivbilde). Foto: Roald Marker / NRK

Knudsen legger til at han også er takknemlig for at barnehagen var stengt og tom, når det først skulle oppstå en brann.

– Hva vil du si til de barna foreldrene som har mistet barnehagen sin?

– Det er selvfølgelig trist. Barnas beste her er jo det som vi har i fokus, og foreldrene skal få den informasjonen som er nødvendig til enhver tid underveis i prosessen.

Samtidig ber han om litt tålmodighet i forhold til å finne gode permanente løsninger.

Kommunen skriver på sin hjemmeside torsdag ettermiddag at alle ansatte og foresatte er informert om at det i morgen fredag 26. mai blir et redusert barnehagetilbud fra klokka 9.00 - 14.00.