Én av fire sier de er usikre på om de har råd til påskeferie i år. Det viser en undersøkelse utført for Røde Kors.

Også Blå Kors opplever lange ventelister til ferietilbudene.

– Flere og flere familier tar kontakt og sier de ikke har vært i målgruppa før. Mange synes det er ubehagelig å be om hjelp, sier virksomhetsleder Synnøve Roland i Blå Kors Ferie.

Kamp om plassene

Av 1200 søkere til ferietilbud rundt om i landet, har halvparten fått ja, melder Røde Kors.

Sølvi og familien er blant de 50 som har fått plass på ferietilbudet på Tjøme.

– Vi står i en gjeldssanering, så da er det en helt fantastisk opplevelse at vi får være med på disse feriene her, sier hun.

Sammen med samboeren har Sølvi og barna bodd en uke på hotell. De har gått turer, badet i svømmebasseng og vært i klatreparken.

For den lille familien har denne ferien vært et etterlengtet avbrekk.

– Det er en ferie fra hverdagen. Koble litt av fra hverdagen sammen med familien.

NYE OPPLEVELSER: Sammen med samboeren og barna har Sølvi fylt på minnekontoen på Tjøme denne påsken. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– Mange sliter nå

Sølvi er ikke alene om å oppleve utfordringer med trang økonomi.

Etter pandemien sliter flere familier med å få endene til å møtes.

– Alt øker i forhold til utgifter, strøm og drivstoff. Det treffer jo alle, men de som hadde det vanskelig fra før av, de får det nå enda vanskeligere, sier rådgiver Bjørn Hjalmar Andersen i Røde Kors Vestfold og Telemark.

MÅ UTVIDE: Hvert år utvider Røde Kors sitt ferietilbud til lavinntektsfamilier, forteller rådgiver Bjørn Hjalmar Andersen. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Han forteller at Røde Kors har utvidet ferietilbudet hvert eneste år, fordi behovet er så stort.

I Oppland har de for første gang arrangert gratis ferieopphold for barnefamilier med lav inntekt denne påsken. De fikk inn 70 søkere til totalt 36 plasser.

Flere av deltakere har aldri fått mulighet til å gå på ski, overnatte på hotell, hytte eller holde på med vinteraktiviteter i påskeferien før nå, ifølge en av de frivilige.

Ikke råd med bussbillett

Også hos Blå Kors opplever de økt pågang etter pandemien, ifølge virksomhetsleder Synnøve Roland i Blå Kors Ferier.

HJERTESKJÆRENDE: Synnøve Roland i Blå Kors Ferie synes det er trist at så mange er i behov av gratis ferie. Samtidig er hun glad de kan hjelpe. Foto: Blå Kors

Denne uken ble påskeferietilbudet «Camp Lyngdal» arrangert for barnefamilier.

Av 292 søkere var det 55 som fikk tilbud om å bli med. Noen måtte likevel avlyse turen i siste liten, fordi de ikke hadde råd til bussbilletten.



– Det er hjerteskjærende at så mange har behov for et sånt tilbud, men vanvittig fint at det finnes et sånt tilbud til familier som ønsker å gi gode opplevelser til barna sine, sier Roland.

Tilbakemeldingene fra ferien har utelukkende vært positive, ifølge virksomhetslederen. Hun er glad for at det kommer nye feriemuligheter for flere familier i sommer.

– Vi har kun hatt en påskeferie, men vil arrangere åtte sommerferier. Det ble som et plaster på såret for de som ikke fikk plass denne gangen.