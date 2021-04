Bård Lanes (33) ble skutt og drept i Tønsberg

Det var Bård Lanes (33) som ble skutt og drept i Tønsberg tirsdag kveld.

Politistasjonssjef i Tønsberg, Øystein Holt, opplyser at politiet sitter på store mengder videomateriale fra overvåkningskameraer i området.

Fortsatt er ingen mistenkt for drap.

– Vi skal se om vi finner ut når og hvor skuddet falt. Forhåpentligvis kan vi komme noe nærmere hva som skjedde, og om vi kan rette mistanke mot noen personer, sier Holt.

NRK har snakket med en bekjent av Lanes som ikke kan begripe hva som har skjedd.

– Det var en fyr som har hatt det røft gjennom hele livet. Overfor meg har han alltid vært en blid og god fyr som alltid smilte. Jeg skjønner ikke hvordan noen bare kan skyte han uten videre, sier mannen til NRK. Han ønsker ikke navnet sitt på trykk.

På åstedet er det skrevet flere hilsener på både på lysene og blomstene. På et lys står det «glemmer deg aldri». En hjerteformet stein er også lagt ned med teksten «savner deg».

Tidkrevende arbeid

Politiet sier det tar tid å gå gjennom videomateriale og snakke med vitner.

– I går tok vi en rundspørring i hele området. I løpet av dagen skal vi gjennomføre 20–30 vitneavhør av personer som kan være interessante, sier Holt.

KILEN: Området mannen ble funnet har flere butikker og boliger. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Vitner har fortalt politiet om mistenkelige biler i området etter drapet og en bil som kjørte av sted i full fart.

I etterkant av skytingen på Kilen, rykket politiet ut til en bilbrann på Sem i Tønsberg.

Fire er blitt pågrepet etter brannen som etterforskes uavhengig av drapet.

– Vi kan ikke se en klar sammenheng mellom de to hendelsene, men det kan endres, sier Holt.

Ringte selv 113

Det var tirsdag kveld at nødetatene ut til Kilen i Tønsberg etter at Lanes ringte og varslet om at han var skutt.

33-åringen lå utenfor Rema 1000-butikken på Kilen da nødetatene kom til stedet og skal ha løpt et stykke før han falt om.

Han fikk førstehjelp og ble brakt til sykehus der han døde senere samme natt.

Politiet ber fortsatt personer som har informasjon eller som har vært i området mellom klokken 21 og 23 tirsdag kveld om å ta kontakt på deres tipstelefon 476 96 500.