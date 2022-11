Hei.

Nok en gang blir det publisert en sak om skolen og elevene som er uheldig.

Som FAU-leder har jeg valgt å ikke kommentere saken for å dempe stigmatiseringen av elever som har behov for trygge voksne til å veilede de i riktig retning. Jeg vil oppfordre dere foreldre/foresatte til å bruke klassekontakter /FAU-representant som tar dette videre med FAU, istedet for å kommentere i media.

FAU jobber med saken, og jeg er i kontakt med skolen og skolekontoret.

Ber om at dere bruker tid med deres barn og tar en prat om hva de kan gjøre for å skape en god hverdag for alle. Gode holdninger gir en bedre hverdag der alle kan bruke tid på å lære og være trygge.