• Noregs badstuelaug kritiserer saksbehandlinga i kommunane rundt badstue-søknader, og beskriv prosessen som «bingo».

• Kommunane står overfor utfordringar knytt til plassering av badstuene, spesielt i strandsona, og Larvik kommune har valt å gi mellombelse løyve til oppføring av badstuer.

• Noregs badstuelaug har henta inn juridisk hjelp for å utarbeide ein rettleiar for kommunane, for å hjelpe dei med å navigere i regelverket.

• Statssekretær Sigrun Prestbakmo (Sp) uttrykker støtte til badstue-trenden, men understrekar at kommunane har ansvar for å sikre at etablering skjer i samsvar med eksisterande regelverk.

Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.