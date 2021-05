Avsluttet søk etter stort snøskred på Gaustatoppen

Både redningshelikopter, luftambulanse, politihelikopter og lavinehunder har vært i aksjon på Gaustatoppen i Rjukan i Tinn kommune etter at det gikk et større snøskred lørdag ettermiddag.

Det er betydelig skredfare i området, og det skal være stor fare for at det kan oppstå nye snøskred i området. Redningsressursene må ta hensyn til dette, melder politiet.

Politiet avsluttet søket etter personer klokka 19.20 lørdag kveld da de ikke hadde funnet tegn til at det var mennesker der skredet gikk.

Tung snø

Politiet kom tidligere lørdag kveld i kontakt med tre personer som hadde vært i området der skredet var utløst. Disse er i god behold.

– Vi har søkt med Recco brikke som er sydd inn i klær. Vi har ikke fått inn noen treff og vi går igjennom manuelt med lavinehunden, og om vi ikke får noen markering da, så kommer vi til å avslutte om ikke så alt for lenge, sier operasjonsleder i politiet Sør-Øst, Jan Kristian Johnsrud lørdag kveld.

Skredet det ble søkt i var ca 50 meter bredt og 250 meter langt. Røde Kors estimerte først at skredet skulle være rundt 100 meter bredt.

– Det er snø som det er farlig å bli tatt skred av i følge medisinsk personell på stedet, fordi den er såpass tung og pakker seg veldig, sier Johnsrud.

Politiet meldte først om at det var usikkert om det var trygt å gå i søk med hunder på grunn av skredfare, men klokka 16.45 meldte de om at hundene var satt i søk i skredet.

Attraktivt turomåde

Operativ leder i Røde Kors Telemark, Stian Michelsen, sier at skredet er gått i et attraktivt tur- og skiområde.

– Det jeg har hørt av andre så er dette fortsatt et attraktivt område. Det er fortsatt mennesker som liker snø.

Røde Kors sendte inn rundt 35 mannskap fra Rjukan og Tinn, Hjartdal, Notodden, Seljord og Vinje.

– Det er fortsatt et uoversiktlig område, og vi må tenke på sikkerheten til mannskapet som skal gå på bakken der. Vi må sjekke ut bruddkanten på skredet for å være sikre for at det ikke skal gå nye skred i området.

Her går skredet ved Gaustatoppen./ Foto: Silje Uhlen Maurset, privat Du trenger javascript for å se video. Her går skredet ved Gaustatoppen./ Foto: Silje Uhlen Maurset, privat

Silje Uhlen Maurset filmet skredet og hadde nettopp kommet ned Gaustatoppen selv.

– Jeg sto og så på skredet. Vi gikk ned der det var slakkere, skredet gikk på en av de bratte sidene på Gaustatoppen, på nordøstsiden.

Hun forteller til NRK at hun har mye respekt for skred, og at de hadde sjekket på forhånd og gikk der det var trygt.

– Vi vil oppleve naturen, men ikke ta noen unødvendige risikoer.

Rolig stemning på turisthytte

Daglig leder på turisthytta på Gaustatoppen, Jorun Tveiten melder om at de ikke er berørte av skredet der de er.

– Vi har ikke sett eller hørt noe skred fra der vi er. Det er rolig stemning med mange folk og turister her på toppen.

Hun sier at hun har vært ute og kikket.

– Og traseen de fleste bruker på vei opp hit ser uskadd ut.

Ifølge snøskredvarslingen på varsom.no er det i dag moderat skredfare i Vest-Telemark, men økende fra og med i morgen av.

Politiet ber folk om å være ekstra forsiktige når de er i fjellet og å ikke gå på skredutsatte steder.