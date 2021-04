Regjeringen nedjusterer koronatiltakene i flere Viken kommuner.

Tiltaksnivået nedjusteres fra tiltaksnivå A til B for følgende kommuner.

Kommuner som Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås, Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Sarpsborg, Asker, Bærum, Drammen, Lier, Eidsvoll og Nannestad, vil få lettelser.

Mens Lillestrøm Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker beholer nivået de har i dag.

Ingen endringer i Oslo

I Oslo er det kommunen som selv avgjør hvilke lokale tiltak som gjelder.

Tirsdag varslet kommunen at de ikke kommer med noen endringer denne uka.

De vil gjøre en ny vurdering kommende tirsdag, som offentliggjøres på en pressekonferanse samme dag.

Raymond Johansen varslet forrige uke at de ville vurdere forbudet mot mer enn to gjester denne uka, men på grunn av fortsatt høy smitte i Oslo venter de.

– Samlet sett vurderer vi situasjonen til å være så alvorlig at vi foreløpig ikke gjør nye lettelser i tiltakene nå, sier byrådslederen i en pressemelding.

Lettelser også i Vestfold og Telemark

Regjeringen opphever de regionale tiltakene for ti kommuner i Vestfold og Telemark fra midnatt. Det skjer etter anbefalinger fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter.

Kommunene det gjelder er Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien og Tønsberg.

– Smittesituasjonen er stabilisert i kommunene, og det er derfor ikke lenger behov for strenge regionale tiltak, sier helseminister Bent Høie.

Kommunene fikk innført de strengeste tiltakene, 5A, i midten av mars, med unntak av Tønsberg og Færder som stengte ned 5. mars.

Fra 9. april gikk først grenlandskommunene over til tiltaksnivå 5B, mens kommunene i Vestfold fulgte etter 12. april.

Ikke overrasket

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, sier at det var som forventet når vestfoldkommunene har hatt nedgang i smitten.

Samtidig er han bekymret for smittesituasjonen i Grenland.

– I Grenland stiger smitten fortsatt, men alle de andre kommunene ønsket å fjerne de nasjonale tiltakene. Da er det naturlig at regjeringen følger opp det, sier ordføreren.

Maks fem gjester

Torsdag vedtok Porsgrunn kommune en egen lokal forskrift. Den forbyr folk å ha flere enn fem gjester hjemme.

Dette gjøres for å hindre sammenkomster og fester.

– I de nasjonale tiltakene er det kun en anbefaling. Det vi gjør, er å forskriftsfeste dette og det gir politiet lovhjemmel til å løse opp fester og sammenkomster som er i strid med nasjonale anbefalinger og nå lokal forskrift, sier Kåss.

– Det betyr at politiet vil kunne bøtelegge hvis man har flere enn fem gjester?

– Ja, da er det i strid med smittevernloven fordi det er en forskrift om å følge anbefalingen. Vi ønsker ikke å ha sammenkomster nå, men alle skal bidra til å få kontroll på smittevernutviklingen som er usikker og stigende i Grenland, sier han.

I Porsgrunn er minst 20 smittet etter en privat damefest 9. april, da reglene for hvor mange som kunne samles ble lettet på. Ikke alle 20 er festdeltakere.

Forsiktig åpning

Tønsberg kommune vil innføre enkelte lokale tiltak knyttet til arrangementer og munnbind.

– Vi innfører en forsiktig åpning av kommunen vår. Kriseledelsen er opptatt av at vi tar dette i riktig tempo. Selv om smittetallene er på vei ned, så har vi fortsatt en stor andel smitte med ukjent smittevei, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Vil vente en uke

Anne Lindstrøm vil likevel vente en uke med å åpne restauranten La Pergola på brygga i Tønsberg.

– Nå når alt åpner opp igjen, vil jeg ha en uke å gå på for å være tryggere på at dette er riktig å gjøre. Alle trenger ikke å åpne samtidig, sier hun.

VENTER: Anne Lindstrøm, daglig leder i restauranten La Pergola på brygga i Tønsberg, er glad for lav smitte i kommunen, men vil vente en uke med å åpne restauranten. ARKIVFOTO Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Magefølelsen er likevel god.

– Det er kjempepositivt at smitten er så lav i Tønsberg. Men vi avventer til 1. mai. Kommunen sier at nå åpner vi forsiktig. Jeg vet mange åpner, mens andre gjør det ikke. Det er en fin måte å åpne på for Tønsberg, sier hun.

En gjenåpning av restauranten handler også om logistikk.

– Jeg ville ikke åpne før jeg visste at vi fikk skjenking tilbake. Det fikk vi bekreftet i dag, mens bestillingsvinduet for å få varer, var i går. Nå kan vi åpne neste lørdag og jeg håper at vi ikke blir stengt ned igjen da, sier hun.