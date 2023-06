Avslørte drapsplaner, men advokaten vil slippe han fri: – Han ble lurt

Over to år etter drapet på Lanes er rettssaken i tingretten over. På tampen ble detaljer om den omstridte undercover-operasjonen til politiet nok en gang dratt opp.

En 23-år gammel norsk-brasilianer ble lurt av portugisiske agenter til å fortelle dem at Lanes skulle drepes og hvordan de fire hadde planlagt drapet i detalj.

– Det er en tung byrde for en ung gutt å bli lurt av de to portugisiske agentene. Han ble lurt, konstaterte hans forsvarer Øystein Storrvik, som ba om full frifinnelse.

23-åringen ga forskjellige versjoner av hva han visste. Først fortalte han om drapsplanene før han, overfor de samme agentene, gikk tilbake og sa han ikke visste noe om det.

– Det er vanskelig å vite og velge, men da er valget enkelt. Man velger det som er til tiltaltes gunst, sa Storrvik.

Statsadvokaten mener det er flere andre bevis som viser at 23-åringen visste om drapsplanene.

– Lanes var ikke hvem som helst

31-åringen som er utpekt som bestilleren av drapet, har flere ganger sagt av planen ikke var å drepe Lanes, men å «ta han»

En mangeårig konflikt og en alvorlig trussel fra Lanes måneden før drapet, var helt avgjørende for det, mener 31-åringens forsvarer.

– Han hadde et motiv for å gjøre noe, men drap? Ikke drap, sa advokat Jon Anders Hasle.

Han la vekt på at dersom planen var å drepe Lanes ville et tettbebygd, offentlig sted med overvåkningskameraer, være en usannsynlig dårlig plan.

– Bård Lanes var ingen hvem som helst. Han var en fysisk kapasitet og det krevde en plan bare for å banke han opp.

Han beskylder politiet for å gå i bekreftelsesfella og lagt et komplisert puslespill, basert på hvordan de vil historien skal være.

FORSVARERE: Stian Sletten og Jon Anders Hasle er forsvarere for en drapstiltalt 31-åring. Statsadvokaten mener 31-åringen planla drapet på Bård Lanes etter mange år med en tilbakevendende konflikt. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Innstilt på å sitte inne

27-åringen som innrømmer at han skjøt Bård Lanes, kjemper nå en kamp for å ikke få forvaringsdom mot seg. Han klamrer seg til at alle tror på hans versjon – at Lanes ikke skulle drepes.

– Hvis vi har med et drap å gjøre, hvorfor skyter han mot beina hans, spurte forsvareren Javeed Shah og sikter til skuddene utenfor et solarium i Tønsberg i april 2021.

Statsadvokaten mener det er stor fare for at 27-åringen kan gjøre stor skade mot andre mennesker vil han slipper ut. De vil derfor dømme han til forvaring i 18 år.

– Han er innstilt på å sitte inne og innstilt på å oppføre seg. Han er motivert til å ta de nødvendige skritt for å bli klar for samfunnet igjen, i en alder av 43 år, sa Shah.

Advokat Øivind Sterri, som forsvarer 33-åringen som var sjåfør på drapskvelden Bård ba mandag Vestfold tingrett frifinne mannen.

Sterri argumenterte for at 33-åringen oppførsel var så amatørmessig og lite planlagt at han ikke kan ha visst at 27-åringen skulle skyte Lanes.

En dom i saken er ventet 29. juni og trolig vil minst en av de tiltalte eller statsadvokaten anke saken til lagmannsretten.