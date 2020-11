Gleder seg til førjulstida for første gang på mange år

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Som ufør og alenemor har ikke Lisbeth Bechmann, som bor i Skien, så mye å rutte med. I førjulstida kjenner hun ekstra på presset.

Det er særlig forventningene om å delta på arrangementer i jula hun føler press fra.

– Folk skal på julebord, folk skal på julekonserter, folk skal på julemarked, og det koster fryktelige mye penger.

Men i år har koronapandemien satt en stopper for mange av julearrangementene. Det som for mange også er hyggelig førjulstradisjoner.

Stressende tid

Mange ser frem til at kalenderen endelig viser 1. desember og en kan starte juleforberedelsene for alvor. Men dette er ikke en tid Bechmann normalt sett gleder seg til.

– Jeg kjenner det skal bli godt at det ikke er det presset for en gangs skyld. Og kanskje bare vi kan nyte den roa og ikke ha dette kjøpepresset.

Hun sier hun vet at det er mange som opplever kjøpepresset i førjulstida som strevsomt.

Det bekrefter forbrukerøkonom i Danske Bank, Cecilie Tvetenstrand.

– Mange føler de må være med på det meste, at det ligger en forventning der om at man skal gå på julemarkeder, man skal være på konserter og teater, og det blir jo i sum veldig mye penger.

ÅPENHET: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank ønsker at det skal bli lettere å snakke om økonomi og begrensninger den enkelte har. Foto: Danske Bank

– Hva tenker du om at det skulle en slik type hendelse som koronaen til for at noen faktisk skulle begynne å glede seg til førjulstida igjen?

– Det gjør veldig vondt å høre, det synes jeg er ordentlig trist. Det at det skal være et så stort press, for det er jo ikke bare henne det gjelder, det er veldig mange som går og kjenner på den følelsen.

Synes synd på arrangørene

Lisbeth Bechmann understreker at hun har sympati for dem som nå mister deler av levebrødet sitt som følge av avlyste arrangementer.

For musikere og andre kulturutøvere har koronaviruset sørget for at det meste av inntektsgrunnlaget er forduftet. I september var inntektene ved å selge album blitt borte, og konserter og forestillinger med maks 200 i salen er dårlig butikk.

Bechmann er også innforstått med at julemarkeder, julekonserter og julebord er en viktig del av førjulstradisjonene for mange.

Samtidig ønsker hun økt fokus på å skape førjulstradisjoner som ikke koster så mye penger.

– Jeg brenner veldig for frivilligheten og synes de gjør en fantastisk innsats hele året, særlig mot jul. Kanskje man kan gjøre det til tradisjon, og hjelpe til mer for dem som kanskje trenger det mest.

Kjenner ikke på gavepress

Forbrukerøkonom Tvetenstrand tror dette er året hvor det kan være en økt forståelse for at ikke alle har penger til å være med på alt.

– Jeg tror det er en veldig stor forståelse for det at man ikke har råd i samfunnet nå, så det å bruke den situasjonen til mer åpenhet rundt økonomi tror jeg er veldig viktig.

Ifølge Virke kommer nordmenn til å julehandle for 120 milliarder kroner i november og desember.

Bechmann sier hun ikke kjenner like mye på kjøpepress når det gjelder å kjøpe gaver.

– Jeg kjenner mer på dette med å ikke kunne delta på aktiviteter før jul. Det merkes ekstra godt for folk som ikke har så mye penger, sier hun.