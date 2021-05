Oppvekstadministrasjonen i seks kommuner i Grenland er i dag enige om å avlyse muntlig eksamen i tiende klasse.

– Det er en fornuftig og god løsning. Det er mange elever som har mistet mange uker med undervisning. Særlig de siste ukene her i Grenland. Mange har sittet i karantene og vært hjemme uten å få den undervisninga de normalt sett får, sier Five.

De seks kommunene som avlyser muntlig eksamen er Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Frykter uforutsigbar eksamen

Ifølge kommunene har de ansvaret for at eksamen gjennomføres smittevernfaglig forsvarlig.

Kommunene mener at smittetrykket i Grenland har vært stort, og mange av elevene på 10. trinn i flere av kommunene har i hele maimåned opplevd en undervisning preget av ventekarantener, karantener og rødt nivå.

Oppvekstsjefene er bekymret for at mange elever ved en gjennomføring av muntlig eksamen, vil få en uforutsigbar og lite tilfredsstillende opplevelse. Det mener også Five.

– Jeg er letta! Jeg er mamma til fire barn og har sett på nært hold hvor mye ventekarantener, hjemmeundervisning og annet avbrudd barn og ungdom har hatt dette skoleåret. Jeg synes det er trist hvis de skulle oppleve nedtur ved å komme i en situasjon som vi ikke har gitt dem mulighet til å mestre dette året, sier Five.

Vil ikke være sensor

Kommunene skriver at flere lærere vegrer seg for å være sensorer. De mener også at det heller ikke vil være en god løsning hvis en del at av sensorene møter digitalt.

– Er disse kommunene alene i Norge om å ta denne avgjørelsen?

– Det er jeg usikker på. Jeg har ikke hørt om noen andre, sier Five.

Ved avlysningen går elevene glipp av å få bli vurdert av en ekstern sensor. Men Five mener elevene ville ha opplevd en muntlig eksamen som stressende og ubehagelig fordi mange har fått hull i kunnskapene sine etter mange karantener.

Mener flere bør avlyse

Lærere her også fornøyde med avgjørelsen.

– Kommuner bør se på samme løsning. Vi stiller oss spørrende til å avvikle muntlig eksamen i det hele tatt på grunn av følgende pandemien har fått i skolen, sier leder Solveig Hals for Utdanningsforbundet i Vestfold og Telemark.