Kjørt til sykehus med bruddskader etter arbeidsulykke

Den skadde mannen har sittet i en skogsmaskin. Politiet tror at han har blitt truffet av en tømmerstokk.

Mannen i 50-årene har trolig fått bruddskader i et bein, og er nå kjørt til sykehus med ambulanse, opplyser politiet.

Brannvesenet på stedet forklarer at mannen satt rundt 4 meter over bakken, og at han selv instruerte dem i hvordan de skulle få senket kranen.

Ulykken skjedde på Nykirke i Horten like før klokken 9 fredag morgen.

Politiet etterforsker saken for å få klarhet i hva som har skjedd.

– Vi har ikke nok informasjon på nåværende tidspunkt som vi er sikre på. Vi har ingen vitner som har sett hendelsen, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Per Eftang.