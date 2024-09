Saken oppsummert • Haci Ömer Ölcer, eier av Topp kebab på Notodden, må mandag møte i retten for å ha latt to 17-åringer jobbe på nattskift i 2022.

• Arbeidstilsynet har ilagt ham en bot på 75.000 kroner fordi de to ungdommene jobbet over 130 timer hver etter kl. 21.

• Ölcer nekter å godta boten og risikerer nå at den økes til 90.000 kroner, pluss saksomkostninger.

• De ansatte, deriblant Mohamed Haji, hevder at han jobbet frivillig og mener boten er for høy.

• Ölcer hevder at reglene er vanskelige å tolke og at han burde fått en advarsel i første omgang.

• Arbeidsmiljøloven sier at ungdom mellom 15 og 18 år skal ha en arbeidsfri periode på minst åtte timer mellom 23 og 06, og at arbeid mellom kl. 21 og 23 regnes som nattarbeid og derfor ikke er tillatt.

Haci Ömer Ölcer, driver av Topp kebab på Notodden, hevder nemlig hardnakket at han handlet i god tro da han lot to 17 år gamle gutter jobbe deltid på natta i restauranten hans fra juli 2022 til høsten 2022.

Topp kebab på Notodden. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Etter et besøk fra Arbeidstilsynet fikk han imidlertid servert et forelegg på 75.000 kroner, da de fant ut at de to yngste medarbeiderne hadde jobbet drøye 130 timer hver etter klokken 21.

Dette nektet Ölcer å godta, og dermed havner saken i retten.

Der risikerer han at boten heves til 90.000, og at han i tillegg må betale saksomkostninger.

Den sjansen er han villig til å ta.

– Dette er viktig for meg. Vi ønsket å gjøre dette riktig, sier han til NRK, og hevder at flere i bransjen strever med å forstå regelverket. Les også Mímir Kristjánsson: – Ungdom må skjerpe seg

Ba om å få jobbe

Mohamed Haji var en av to 17-åringer som jobbet natt da Arbeidstilsynet kom på uanmeldt besøk for to år siden. Han er i dag 19 år, og jobber fortsatt deltid hos Ölcer.

Mohamed Haji sier han stortrives med jobben hos Topp kebab, og at han selv ønsket å jobbe natt da Arbeidstilsynet kom på kontroll. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK Mohamed Haji sier han stortrives med jobben hos Topp kebab, og at han selv ønsket å jobbe natt da Arbeidstilsynet kom på kontroll. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Det var helt frivillig. Ellers hadde jeg vel ikke jobbet her fortsatt? Jeg synes det er en drøy bot, sier han til NRK, og mener sjefen bare har forsøkt å hjelpe.

– Er det ikke bra at loven regulerer arbeidstiden for unge?

– Jo, men det virker samtidig veldig gammeldags. Jeg synes reglene burde fornyes. Slike lover gjør at unge sliter med å finne seg jobb, mener han.

– Vanskelig å forstå

Ölcer synes reglene er vanskelige å tolke, og sier han ville gi guttene en anledning til å tjene bedre.

– De ville spare penger til russetiden og ta lappen, forteller han.

Haci Ömer Ölcer styrer skuta på Topp kebab. Han mener han forsøker å følge reglene til punkt og prikke, og nekter å vedta et forelegg på 75.000 kroner. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK Haci Ömer Ölcer styrer skuta på Topp kebab. Han mener han forsøker å følge reglene til punkt og prikke, og nekter å vedta et forelegg på 75.000 kroner. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

17-åringene skal ikke ha jobbet direkte med gjester i restauranten etter klokken 21, forklarer han.

Det hjelper lite i møte med myndighetene.

Arbeidsmiljøloven sier nemlig at ungdom mellom 15 og 18 år skal ha en arbeidsfri periode på minst åtte timer mellom 23 og 06. Arbeid mellom klokken 21 og 23 anses også som nattarbeid, og er med noen få unntak ikke tillatt.

17-åringene jobbet flere kvelder etter klokken 21.00, og tidvis langt senere enn dette, noe Arbeidstilsynet derfor mener var ulovlig.

– Burde du ikke ha satt deg bedre inn i regelverket som arbeidsgiver?

– Jo, absolutt, men det har jeg også forsøkt.

Arbeidstilsynet har besøkt Topp kebab tidligere år, og da har dette aldri vært noe tema, sier han.

– Da har de snakket om hva man må betale de ansatte i timen, men de nevnte aldri noe om dette med arbeidstider for unge, sier han bestemt. Les også Flere unge uten jobb: – Jeg startet min egen sommerjobb

– Viktig at slike saker følges opp

Hans Egil Seljordslia, politiadvokat i Sørøst politidistrikt, representerer påtalemyndigheten når saken behandles i retten mandag.

At sjefen og den ansatte var enige om å jobbe natt, mener han har liten betydning.

– Straffemessig sett vil det nok ikke ha så mye å si i forhold til utmålingen av straff etter mitt skjønn, sier han til NRK.

Han mener det er viktig at slike saker følges opp, slik at andre i bransjen blir bevisst på regelverket.

– Som å pisse i buksa

Reglene om nattarbeid er svært viktige synes Sindre Hornnes, leder i LOs sommerpatrulje.

Sindre Hornnes, leder i LOs sommerpatrulje. Foto: Aslak Borgersrud Sindre Hornnes, leder i LOs sommerpatrulje. Foto: Aslak Borgersrud

– Forskning viser at det å jobbe natt er helseskadelig, sier han til NRK.

Hornnes ser ikke bort fra at både arbeidsgivere og ansatte handler i god tro, men at unge gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å bryte reglene for å tjene ekstra.

Han forstår godt at unge er motivert for å jobbe og tjene egne penger, men minner om at man også skal holde ut et langt arbeidsliv.

– Det å jobbe natt og lange uker kan være som å pisse i buksa for å holde varmen. Man kan bli utslitt.

Han opplver at mange unge ikke er klar over hvilke rettigheter de har når det kommer til arbeidstider etter klokken 21, og får mange henvendelser om dette.

– Man vet ofte ikke om rettighetene sine før man har blitt informert om dem, poengterer han.