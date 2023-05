Åpner tilsyn etter dødsfall i Kragerø

Det skriver VG.

Fem dager før de ble funnet, hadde ambulansepersonell besøkt kvinnene.

Fagsjef Linda Endrestad hos Statsforvalteren sier til VG at de vil se nærmere på oppfølgingen fra Kragerø kommune og Sykehuset Telemark HF.

Fikk bekymringsmelding

Det var 26. desember at de to kvinnene i 20- og 60-årene, ble funnet døde i deres leilighet i Kragerø. Nødetatene rykket ut til boligen etter at det kom en bekymringsmelding fra en person som ikke hadde klart å komme i kontakt med den ene kvinnen.

Ambulansepersonell skal ha besøkt kvinnene fem dager tidligere, men reist igjen uten å ta dem med seg.

Fylkeslege Sigmund Skei sier de har åpnet tilsyn og skal vurdere om det har vært brudd på helselovgivningen etter at to kvinner døde i Kragerø. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Leder for ambulansetjenesten i Telemark, Knut Inge Skoland sa til NRK i januar at ambulansen gjorde en grundig vurdering. Han sa også at de ikke var noen vitale parametere som tilsa at det burde vært kjørt direkte til sykehus.

Samtidig påpekte han at mye kan ha skjedd etter at ambulansen var der.

Obduksjonsrapporten viste at kvinnene døde som følge av lungebetennelse, sa seksjonsleder Liv Berit Nesland ved Kragerø politistasjon til Kragerø Blad Vestmar.

Politiet har opplyst at de utelukker at det har skjedd noe straffbart.

Vil lære av eventuelle feil

Fylkeslege Sigmund Skei hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sier til NRK de bestemte seg for å åpne tilsyn i forrige uke.

–Det er litt spesielt at to personer i samme familie dør med kort mellomrom, dog av medisinsk årsak. Derfor synes vi det er riktig å se nærmere på om helsetjenesten burde gjort mere, sier Skei.

Han sier hensikten ikke er å ta noen, men eventuelt å lære av feil.

– Det kan være en helt naturlig forklaring at to personer dør av lungebetennelse. Samtidig er bør vi se nærmere på om det har vært noe svikt her. Vi kan ikke mene noe nærmere om det, en det før vi har mottatt all informasjon.

Skal se på hva helsetjenesten har gjort

Statsforvalteren har fått en rapport fra Sykehuset Telemark og har bedt om å få en rapport fra Kragerø kommune.

– Vi ser nærmere på rapporten fra Sykehuset Telemark og vurderer om det har vært pliktbrudd der. Vi har bedt om en tilsvarende uttalelse fra Kragerø kommune. Når vi har mottatt den, vil vi vurdere den opp mot det samme, sier Skei.

Nå vil Statsforvalteren vite hvordan Kragerø kommune har fulgt opp familien.

Han sier Kragerø kommune har fått frist til å svare i midten av juni. Deretter skal Statsforvalteren vurdere hvordan Sykehuset Telemark og Kragerø kommune har opptrådt.

– Jeg tviler på at vi kan konkludere endelig før etter sommeren, sier Skei.

Ifølge Skei meldte Sykehuset Telemark saken til Statens helsetilsyn fordi helseforetak har plikt til å melde fra om alvorlige hendelser. Deretter har Statsforvalteren fått saken til vurdering.