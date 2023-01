– Jeg har aldri opplevd en så næringsfiendtlig regjering som vi har i dag, sier Bjørn Bunæs.

Han har drevet næringsvirksomhet i rundt 50 år.

Nå viser styrelederen oss rundt på Telemark Kildevann, som er hjørnesteinsbedriften i den lille bygda Fyresdal i Telemark.

Bunæs fortviler over at regjeringens strømordning ikke er tilpasset bedrifter med en ujevn produksjon.

Slik som hos dem, som ikke har produksjon om natta og som produserer mer vann når sola skinner og folk er tørste.

Kort fortalt er han fortvila over at de blir tvunget til å kjøpe en viss mengde strøm til fastpris, men ikke får fastpris på det de faktisk bruker av strøm.

– Hvis vi bruker mer strøm en time, må vi kjøpe til spottpris. Hvis vi bruker mindre, må vi selge til spottpris, sier Bunæs.

Bjørn Bunæs er styreleder i Telemark Kildevann og for PetPack Drikker, som produserer drikkevarer primært for det norske markedet. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Strømregning på ni millioner

I fjor var strømregningen til fabrikken på ni millioner kroner.

Det utgjorde 25 prosent av de totale driftskostnadene deres, forklarer han.

– Alle skjønner at det ikke går an å drive på den måten.

Snittprisen per kilowatt time er i dag på tre-fire kroner.

Han mener det normale burde vært 30–40 øre per kilowatt time, og at regjeringens strømordning ikke er til hjelp for dem.

– Strømutgiftene er i ferd med å ta livet av oss. Vi forventer at fastprisordningen slik den er i dag blir endret, slik at det er mulig å kalle det en fastprisavtale.

Varsler oppvask på landsmøtet

Nå får han uventet støtte.

Arbeiderparti-ordfører Erik Skjervagen i samme kommune går nemlig hardt ut mot egen regjering.

Han varsler oppvask på Arbeiderpartiets landsmøte til våren om ikke noe gjøres.

– Vi trenger en forbedring. Fastprisavtale er bra, men sånn som den er utformet nå passer den bare for relativt få bedrifter, sier han.

Skjervagen forteller at han har kommet med konkrete forslag til hvordan dette kan utformes til næringsministeren.

Han mener den må omformes slik at bedriftene tilbys en fastpris på faktisk-forbruk, og ikke avtalt-forbruk.

– Jeg forventer nå at de gjør noe med dette, hvis ikke blir jeg ordentlig forbanna, sier ordføreren.

Erik Skjervagen og Bjørn Bunæs er enige om at strømordningen til bedrifter må endres. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Ministeren: Leit å høre

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) synes det er leit å høre at Bunæs mener dagens regjering er den mest næringsfiendtlige.

– Regjeringen har ingen viktigere jobb enn å trygge norske arbeidsplasser.

Jan Christian Vestre (Ap) er næringsminister. Foto: Tale Hauso / NRK

Han legger til at det i fjor ble skapt 100.000 private virksomheter i landet, og det er rekordlav arbeidsledighet.

– Hvis det er forslag til ting som kan gjøres bedre, så lytter jeg selvfølgelig til det, sier næringsministeren.

Større fleksibilitet

Da regjeringen la opp til fastprisavtale for bedriftene, var de åpne for enten faktisk-forbruk eller avtalt-forbruk, ifølge Vestre.

Det var en samlet kraftbransje som ønsket avtalt-forbruk.

– Innenfor det regelverket er det også stor grad av fleksibilitet, og det håper jeg nå blir brukt.

– Når strømselskapene åpenbart ikke bruker den fleksibiliteten, bør ikke da regjeringen gå inn å kreve det?

– Akkurat i dag vil jeg ikke åpne for eller utelukke at det kan komme justeringer i fastprisreglene. Problemet så langt er at det har vært for få strømselskaper på banen og når det er få tilbydere, så blir produktene dårligere.

Nå er det flere som melder seg på og det er flere eksempler på at det inngås avtaler og avtalene blir mer fleksible, forklarer Vestre.

– Jeg er fortsatt optimist og håper at dette vil lykkes. Rett og slett for at det er det som kan gi bedriftene våre mer fleksibilitet og ikke minst mer forutsigbarhet som de nå trenger.

– Umulig å planlegge

I desember fortalte NRK om flere bedrifter som ropte varsko om de nye fastpriskontraktene de ble tilbudt.

Årsaken var at de hadde fått tilbud om å kjøpe en fast mengde strøm hver time gjennom hele døgnet og uka, selv når de kun har dagdrift.

Det er også problematisk for fabrikken i Fyresdal.

– Vårt strømforbruk varierer både med årstid og tider på døgnet, sier styreleder Bjørn Bunæs i Telemark Kildevann.

Næringsministeren mener imidlertid at strømselskapene i dag kan tilpasse dette.

Ved for eksempel å tilby fastprisavtaler fra klokka 08 til 16.

– Næringsministeren må sørge for å endre forskriftene slik at man betaler en fastpris per kilowatt time for den strømmen man bruker, sier Bunæs, og ønsker næringsminister Vestre hjertelig velkommen til Fyresdal.